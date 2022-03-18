إصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة بالتسمم لتناولهم وجبة مجهولة المصدر

أصيب 5 أشخاص من أسرة واحدة بأحد أحياء مدينة دسوق محافظة كفر الشيخ، اليوم الجمعة، بحالة تسمم نتيجة تناولهم وجبة مجهولة المصدر، وتلقت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة، وغرفة مديرية الصحة إشارة بوصول 5 أشخاص مصابين بحالات تسمم إلى مستشفى دسوق العام، وتم تقديم الإسعافات اللازمة لهم وحجزهم تحت الملاحظة بقسم الباطنة.

أسماء المصابين

وفقا لبيان غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام كفر الشيخ فإن المصابين هم: ندى إبراهيم صلاح مرسي، 15 سنة، خالد إبراهيم صلاح مرسي، 20 سنة، زياد إبراهيم صلاح مرسي، 10 سنوات، أماني مختار أبو حسين، 45 سنة، إبراهيم صلاح مرسي، 55 سنة، مقيمون بمساكن المحرقة بمدينة دسوق.

وتم تقديم الإسعافات الأولية للمصابين داخل استقبال مستشفى دسوق العام حتى تحسنت حالتهم الصحية، وتم تحرير محضر بالواقعة.

وأفاد المصابون أنهم تناولوا وجبة مجهولة المصدر وشعروا بمغص وتلبك معوي، وبعد نقلهم للمستشفى تبين إصابتهم باشتباه تسمم.

يذكر أن مستشفيات كفر الشيخ تستقبل حالات التسمم الغذائي ويقوم الأطباء بعمل إسعافات أولية لهم لحين تحويلهم لمركز السموم بالإسكندرية أو طنطا على حسب قرب المكان من المستشفى الذي استقبل مصابين.