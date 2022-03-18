 ضبط 1313 قضية حجب سلع غذائية وتنفيذ 48581 حكما قضائيا بالمحافظات

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية، وأسفرت الحملات عن ضبط 1313 قضية تموينية متنوعة، بينها 8 قضايا حجب سلع غذائية بإجمالي مضبوطات 140 طنا و3840 عبوة، إلى جانب قضية حجب مواد بناء بإجمالي مضبوطات بلغت 100 طن أسمنت، و4 قضايا استيلاء على سلع مدعمة بمضبوطات بلغت أكثر من 3 أطنان و120 قضية بيع بأزيد من السعر الرسمي.

ضبط 7 أطنان دقيق أبيض بدون مستندات مجهولة المصدر

في كفر الشيخ ضبطت الحملات 7 أطنان دقيق أبيض بدون مستندات مجهولة المصدر لعدم الإعلان عن الأسعار بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة، كما تم ضبط 7 أطنان مكرونة وسكر حر لذات السبب في الشرقية، و5 أطنان سكر حر معبأ داخل شكائر بحوزة المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية بمحافظة الشرقية.

وصادرت الحملات 36200 عبوة عصائر وخل طعام بدون مستندات وعدم الإعلان عن أسعارها بحوزة مالكة مخزن بدون ترخيص لتجارة السلع الغذائية بمحافظة المنوفية، كما صادرت 19300 عبوة زيت طعام بدون مستندات مجهولة المصدر وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة بمحافظة سوهاج.

وفي المنوفية تم ضبط 20 طن ذرة صفراء لعدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة في مصنع لتعبئة وإنتاج الأعلاف الحيوانية، كما تم 12 طن أعلاف حيوانية معبأة داخل شكائر بمصنع لتعبئة الأعلاف الحيوانية بمحافظة المنوفية.

تنفيذ 48581 حكما قضائيا

قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال24 ساعة عن ضبط 60 قطعة سلاح ناري بحوزة 44 متهما، وفي مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ (48581) حكما قضائيا متنوعا

حملة أمنية بالقليوبية.. لضبط العناصر الإجرامية والمحكوم عليهم الهاربين

وقام قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بتوجيه حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزي استهدفت دائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية، أسفرت عن ضبط (9) قطع سلاح ناري وأبيض، و(6) قضايا إتجار في المواد المخدرة.

ضبط شخصين بالقاهرة صادر ضدهما أحكام بالحبس بلغت 25 سنة

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة 15 مايو بمديرية أمن القاهرة من ضبط (شقيقين، يقيمان بمحافظة الجيزة) مطلوب التنفيذ عليهما في عدة قضايا، والصادر فيها أحكام بالحبس بمدد بلغت 25 سنة .

ضبط 7318 شخصا لعدم الالتزام بارتداء الكمامات الواقية

وفي إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وفي ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الوقائية أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية ، خلال 24 ساعة عن ضبط (7318) شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد (7290) شخصا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال (28) شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة.

ضبط 18424مخالفة مرورية متنوعة

وواصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (18424) مخالفة مرورية متنوعة.

جهود قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية خلال 24 ساعة

وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن ضبط 7 قضايا تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية وتنفيذ عدد (269) حكم قضائي متنوع، و فى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات تم ضبط (8) قضايا.