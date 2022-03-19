وظائف خالية لراغبي العمل في المجال المصرفي.. اعرف البنك وشروط التقديم

تحرص الكثير من البنوك، على توفير فرص عمل للشباب بشكل دائم ومستمر، لمساعدة الشباب الراغبين في الالتحاق بالعمل في المجال المصرفي، من أصحاب الخبرات، وخريجي كليات التجارة، وما يعادلها من شهادات، ما جعل بنك المضرقي، يعلن وظائف خالية في فروعه المختلفة، عبر حسابه الرسمي على موقع التوظيف الشهير «لينكد إن».

وأوضح بنك المشرق في إعلانه عن الوظائف الخالية، تفاصيل الوظائف الخالية به، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير، الشروط المطلوبة وحقوق ومميزات الوظائف الشاغرة في بنك المشرق، التي جاءت كالتالي:

الشروط المطلوبة

- أن يكون المرشح لـ الوظائف لديه خبرة من 6 إلى 9 سنوات من الخبرة المصرفية في بنك حسن السمعة مع فهم التمويل التجاري والائتمان.

- أن يكون لديه مهارات تواصل وشخصية قوية.

- أن يكون شخص استباقي يظهر ميلا إلى تعدد المهام.

مسئوليات الوظائف

- تنفيذ جميع صفقات التوزيع التجارية الثانوية.

- إعداد شهادات المشاركة في المخاطر للصفقات النهائية.

- يكون مسؤولاً عن وثائق الصفقة من البداية إلى النهاية، والتي تشمل وثائق التفاوض مع العديد من البنوك ووسطاء التأمين.

- مسؤول عن فحص حالة المعاملة عند الاستحقاق ومتابعة الفروع والعمليات حتى التسوية.

- مسؤول عن MIS المشتركة مع فريق إدارة المخاطر والعلاقات.

- مسؤول عن التعامل مع المستندات لجميع المعاملات التجارية المشتراه في السوق الثانوية.

- ضمان تحديث جميع تفاصيل المعاملات والحفاظ على خط الأنابيب.

- دعم أعمال FI للمسائل الأخرى كما هو مطلوب.

- الحرص على دقة المستندات المتبادلة مع العملاء للمعاملات التي تم شراؤها وبيعها في السوق الثانوية.

- مشاركة MIS في المعاملات التجارية المباعة مع أصحاب المصلحة الداخليين مثل فريق علاقات المخاطر والوسيط المالي.

- تقديم إقرارات المشاركة مع شركات التأمين بترددات متفق عليها على جميع الحدود المستخدمة مقابل الحدود المخصصة.

- متابعة العمليات والفروع الخارجية بشأن الرسوم المستحقة وترتيب الموافقات لتسديد المدفوعات.

- رفع التذاكر لمنع التعرض المصرفي متعدد الأطراف في PREM.

- المساعدة في إدارة العمليات والإجراءات المتعلقة بفروع FI أو FI المخصصة بطريقة أخرى.