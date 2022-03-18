تأجيل الجمعية العمومية للصحفيين إلى أول أبريل لعدم اكتمال النصاب

قرر مجلس نقابة الصحفيين برئاسة النقيب ضياء رشوان، اليوم الجمعة «18مارس2022» تأجيل انعقاد الجمعية العمومية العادية للنقابة للمرة الثانية، إلى يوم الجمعة 1إبريل 2022، لعدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لانعقادها بحضور(25%) من الأعضاء المشتغلين طبقا للمادة «35» من القانون رقم76 لسنة1970 بإنشاء نقابة الصحفيين.

اعتماد الميزانية

وكان مجلس نقابة الصحفيين وجه الدعوة للزملاء المقيدين بجدول المشتغلين لحضور الجمعية العمومية لاعتماد الميزانية العمومية للسنة المنتهية في 31/12/2020، والسنة المنتهية في 31/12/2021 وتقرير مجلس النقابة عن عام 2021، وفق المادة (34) من قانون النقابة.

وأكد محمد شبانة السكرتير العام، في بيان اليوم، أن النقابة وجهت الدعوة لأعضاء الجمعية العمومية مرفق بها تقرير مجلس النقابة والميزانية العمومية عن العام الماضي والعام قبل الماضي لجميع الزملاء.

وأكد محمد شبانة السكرتير العام، أن النقابة نشرت الدعوة بجريدتي الأهرام والأخبار طبقا لقانون النقابة، كما تم ارسال ايميلات لجميع الزملاء المقيدين بـ جدول المشتغلين .