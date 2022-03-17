استشاري بيئي: درجات الحرارة ارتفعت بشكل مهول منذ القرن الـ 19

قالت المهندسة إيريني استمالك، استشاري الهندسة البيئية ونائب رئيس المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي، إن حرائق الغابات التي تحدث في أوروبا وأمريكا، تؤثر على الأرض وانبعاث الأكسجين والتنوع البيولوجي.

الحشرة الصغيرة لها دور في الكون

وأضافت «استمالك»، خلال تقرير عرضه برنامج «مصر تستطيع»، المذاع على شاشة «dmc»، ويقدمه الإعلامي أحمد فايق بصحبة الروبوت «توت»، اليوم الخميس: «في بعض الأحيان لا نتخيل أن العنكبوت الصغير أو الحشرة الصغيرة لها دور في الكون، وبيتعمل سيناريو إذا النحل اختفى من على وجه الأرض الكرة الأرضية لا تستطيع الحياة الاستمرار عليها بسبب عدم وجود النحل».

المستقبل ليس باعث بالتفائل

وتابعت: «إذا ظل مقدار الانبعاثات الحرارية التي تخرج من الأرض سيدخلنا في سيناريو صعب للغاية للأرض، بدأنا نشعر ونراه به في أي دولة بالعالم، من خلال تغير المناخ أو ارتفاع درجات الحرارة أو الفيضانات، والمستقبل بهذا الشكل ليس باعث بالتفائل، لذلك الدول والحكومات والمؤسسات بدأت في التحرك».

الحرارة ارتفعت بشكل مهول

وأشارت استشاري الهندسة البيئية، إلى أن درجة الحرارة ارتفعت نحو 1.1 درجة مئوية منذ نهاية القرن الـ 19 حتى نهاية 2021، وهذا رقم مهول، إذ كان من المنتظر ارتفاع درجة الحرارة بهذا الشكل على مدار 100 ألف سنة، لافتة أن ارتفاع الحرارة من شأنه إذابة الجليد.

التغير المناخي يؤثر على كل إنسان وكل مكان

وواصلت: «الفكرة ليست فقط في ارتفاع الحرارة، ولكن كل شيء مرتبطة ببعضها في الكون، فالكون معمول بشكل منظم للغاية ومرتبط بأكمله، وبالتالي التغيرات مناخية يؤثر على كل إنسان، والتغيير الذي يحدث في مكان سيؤثر على باقي الأماكن، ودرجات الحرارة المنخفضة بشدة والفيضانات كل هذه الظواهر تجعل شكل الحياة المنتظر سيء جدًا».