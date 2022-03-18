محافظ أسيوط: السيطرة على حريق بالمستشفى الجامعي دون تضرر المرضى

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إن قوات الحماية المدنية بأسيوط تمكنت من السيطرة على حريق شب بأحد محولات الكهرباء بمستشفى أسيوط الجامعي دون وقوع خسائر في الأرواح أو تضرر للمرضى.

حريق بمستشفى أسيوط الجامعي

كان محافظ أسيوط قد تلقى إخطارا من غرفة عمليات المحافظة يفيد نشوب حريق بأحد محولات الكهرباء بمستشفى أسيوط الجامعي مما أدى إلى انبعاث أدخنة من أحد المناور بالمستشفى دون وقوع خسائر في الأرواح أو تضرر أحد من المرضى.

وعلى الفور كلف محافظ أسيوط اللواء مهندس شاكر يونس سكرتير عام المحافظة والدكتور محمد زين وكيل وزارة الصحة ومحمد بشير رئيس حي غرب بالانتقال إلى موقع الحريق والاطمئنان على الخدمة الصحية بالمستشفى وتقديم الدعم اللازم لهم وتوفير 4 مولدات كهربائية «ديزل» كتغذية بديلة للكهرباء لعدم تأثر الخدمة بالمستشفى.

السيطرة على الحريق

وقال السكرتير العام، في بيان، إنه فور تلقي البلاغ تم الانتقال إلى مكان الواقعة بالمستشفى الجامعي في حضور الدكتور طارق الجمال رئيس الجامعة والدكتور علاء عطية رئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية والدكتور إيهاب فوزي المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية وتبين من المعاينة والفحص نشوب حريق بمحول كهرباء بمبنى المستشفى الرئيسي وتمكنت 6 سيارات إطفاء تابعة لقوات الحماية المدنية من إخماد الحريق دون وقوع خسائر بشرية مؤكدًا عدم تأثر أي من الخدمات الطبية بمختلف أقسام المستشفى.