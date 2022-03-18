تنفيذ 74 مدرسة حقلية للمحاصيل الشتوية في 17 محافظة.. محاصيل وإنتاج واستزراع

كشف مركز البحوث الزراعية، بالاشتراك مع الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي، عن تنفيذ أنشطة إرشادية وتدريبية لعدد «74» مدرسة حقلية للمحاصيل الشتوية والإنتاج الحيواني والإستزراع السمكي، خلال النصف الأول من شهر مارس 2022، في ضوء مبادرة المركز، لتنفيذ عدد 170 مدرسة حقلية للمحاصيل الشتوية والإنتاج الحيواني والسمكي فى 22 محافظة، بناء على توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

قال الدكتور ياسر عبده حيمري المنسق العام للمدارس الحقلية وكيل معهد بحوث الإرشاد الزراعي والتنمية الريفية لشؤون الإرشاد والتدريب، في بيان، إنه جرى تنفيذ هذه المدارس في 17 محافظة وهي: أسوان، الأقصر، سوهاج، أسيوط، المنيا، بني سويف، الفيوم، الجيزة، القليوبية، الإسماعيلية، الدقهلية، الشرقية، الغربية، البحيرة، كفر الشيخ، المنوفية، والوادي الجديد.

محاصيل شملتها المدارس

شملت فعاليات هذه المدارس المحاصيل التالية: القمح (14 مدرسة)، والفول البلدي (4 مدارس)، والبصل (2 مدرسة)، البطاطس (6 مدارس)، والطماطم (مدرسة واحدة)، وبنجر السكر (6 مدارس)، وقصب السكر (2 مدرسة)، والخيار (5 مدارس)، والفراولة (5 مدارس)، ونخيل البلح (7)، والبازلاء (2 مدرسة)، والقطن (5 مدارس)، والفاصوليا (2 مدرسة)، والإنتاج الحيواني والداجني (4 مدارس)، والاستزراع السمكي (4 مدارس)، ومطبقي المبيدات (3 مدارس)، وتدوير المخلفات الزراعية (2 مدرسة).

وتضمنت الأنشطة الإرشادية والتدريبية لهذه المدارس، تبادل الخبرات والمعلومات بين المزراعين، وبعضهم البعض من ناحية، ومن ناحية أخرى بينهم وبين الخبراء الفنيين لهذه المدارس، والعمليات الزراعية التى تجرى علي مختلف المحاصيل الحقلية والبستانية في هذا التوقيت.

التوعية بالممارسات الزراعية الجيدة

كما جرى توعية المزارعين بالممارسات الزراعية الجيدة لمختلف المحاصيل المستهدفة للحصول علي أعلى إنتاجية ممكنة، فضلا عن التوعية بمخاطر استخدام المبيدات، وكيفية الإستخدام الآمن لها، والبدائل المتاحة للمبيدات الكيميائية، كما تم توعية المزارعين، بكيفية مواجهة التغيرات المناخية وآثارها السلبية على هذه المحاصيل، بالإضافة إلى الآفات والأمراض التى تصيب المحاصيل المستهدفة وكيفية مكافحتها خاصة دودة الحشد في القمح، وسوسة النخيل الحمراء في نخيل البلح.

كما تناولت الأنشطة الإرشادية لهذه المدارس، أهمية ترشيد استخدام المياه والطرق الزراعية الحديثة، التي تقلل من استهلاك المياه، وتعظم من إنتاجية كل من المحاصيل المستهدفة، وفي الاستزراع السمكي، فقد جرى التركيز على التوعية بأهمية مراعاة تناسب كثافة الأسماك مع مساحة الحوض، وكيفية تغذية الأسماك في الأعمار المختلفة، إضافة إلى كيفية مواجهة الظروف الجوية، والحد من آثارها السلبية على هذه المزارع.

وفي الإنتاج الحيواني، جرى التركيز على طرق التسمين، ومكونات الأعلاف اللازمة للتسمين، ومعدل التحويل وكيفية إختيار حيوان اللحم.

وشارك في تنفيذ أنشطة هذه المدارس، (222) خبير فني من خبراء مركز البحوث الزراعية من معاهد:

الإرشاد الزراعى، والمحاصيل الحقلية، ووقاية النبات، وأمراض النبات، والبساتين، والمحاصيل السكرية، والأراضي والمياه والبيئة، والإنتاج الحيوانى، والمعمل المركزى لبحوث الحشاءش، والمعمل المركزى لأبحاث وتطوير النخيل، والمعمل المركزى لبحوث الثروة السمكية.

وذلك بالاشتراك مع المهندسين الزراعيين التابعين للإدارة المركزية للإرشاد الزراعى ومديريات الزراعة.