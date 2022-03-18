حظك اليوم برج العذراء الجمعة 18-3-2022 مهنيا وعاطفيا

يتميز مولود برج العذراء بالصراحة الشديدة فهو يقول الصدق في كل أمور حياته ويكره الكذب أو أن يتعرض للخذلان من الغير، ويتميز بالحماس في أداء عمله دون ملل أو ضيق فهو يحب عمله ويحب أن يصل لأعلى المناصب في حياته المهنية ويفعل كل ما يحتاج ذلك لتحقيق النجاح.

حظك اليوم برج العذراء مهنيا

وتنصح خبيرة الفلك عبير فؤاد مواليد برج العذراء بضرورة الانتباه لحقوقك مع السيطرة على انفعالاتك إذ أن القمر المكتمل ببرجك يجعلك تميل للعصبية والتهور، وفق حظك اليوم على الصعيد المهني.

حظك اليوم برج العذراء عاطفيا

مواجهة الشمس تدفعك للتسرع في الغضب أو في قراراتك، لذا عليك أن تتأن في ردود أفعالك وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي لمواليد برج العذراء.

مواصفات برج العذراء

ويتسم مولود برج العذراء أنه واقعي ولا يستسلم للأوهام والأحلام فهو يحب أن يتصرف وفق المتاح له بعيدا عن الأوهام والتوقعات التي لن تحدث، كما انه جاد في عمله بدرجة كبيرة لكي يحقق النجاح، ويمتلك حس عالى من المسئولية تجاه كل من حوله، إلى جانب تواضعه الكبير في التعامل مع الغير.

ومن أبرز عيوب برج العذراء الميل للوحدة والغموض فهو يوجه النقد القاسي للآخرين مما يجعل البعض ينفر منه، كما أنه يمكن أن يشعر بالغحباط بسهولة نتيجة كلمة او تصرف غير مقبول من الغير، إلى جانب أنه يميل للمثالية فقد ينهي موضوع ولا يسعى لإكماله إذا شعر انه غير مثالي أو مكتمل.