حظك اليوم برج الجوزاء الجمعة 18-3-2022 مهنيا وعاطفيا

يتسم مولود برج الجوزاء بقدرته على التعبير عن نفسه بسهولة، كما يتسم باللباقة في الحديث، ومن أبرز مميزاته أنّه يضع قواعده الخاصة في علاقته مع شريك حياته ولا يسمح لأي أحد آخر التدخل فيها مهما كانت درجة القرب منه، كما أنّه يحب اللفتات الرومانسية، مثل الرسائل الطويلة والخروج مع شريك الحياة وتقديم الهدايا والحديث الرومانسي.

حظك اليوم مولود برج الجوزاء مهنيا

على مولود برج الجوزاء السيطرة على انفعالاته مهما كان الأمر، فتنافر الشمس مع القمر المكتمل يدفعك لعدم التساهل، وفق خبيرة الفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم مولود برج الجوزاء عاطفيا

قد تقلق اليوم بشأن علاقة ما، لكن عليك أن تقاوم الشكوك والظنون، فعطارد والقمر المكتمل معاكسان، فكن حذرا، وذلك وفق حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي.

مواصفات برج الجوزاء

ويحب مولود برج الجوزء أن يكون له القرار في الأمور الخاصة بحياته الشخصية ولا يتدخل أحد بها، كما أنّه يضيف المرح للعلاقة العاطفية بخفة دمه، وهو مليئ بالحيوية والمفاجآت، ويحب خوض المحادثات المختلفة مع شريك حياته، ويجب أن يكون في علاقة عاطفية مع شخص يضيف له ويشعره بالسعادة فهو يرفض أن يدخل في علاقة لا ترضيه.

وأبرز عيوب برج الجوزاء التردد الشديد في مختلف نواحي الحياة، فهو يأخذ رأي كل من حوله قبل أن يتخذ قرار في حياته، كما أنّه مزاجي بدرجة كبيرة ويتغير المود الخاص به بعد وقت قصير، وقد يكون في سعادة بالوقت الحالي ثم يشعر بالضيق بعدها بوقت قصير.