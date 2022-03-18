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محمود مسلم

بريد الوطن .. ناكِرو المعروف

كتب:

الوطن
10:44 م | الجمعة 18 مارس 2022
صورة تعبيرية

صورة تعبيرية

يا من حملنا همكم

وأصلنا هو أصلكم

وبالغالى نشترى ودكم

بيتنا كان هو بيتكم

وأرضنا أيضاً أرضكم

نعمل على إسعادكم

لأننا نفرح لفرحكم

ونحزن لحزنكم

لماذا قست قلوبكم؟

وغيرتم جلدكم؟

وساءت أخلاقكم

فلا تحترموا كبيركم؟

حتى خالكم وعمكم

لم يسلموا من أفعالكم

تصرفاتكم تعبِّر عن أخلاقكم

عيوب الناس هى شغلكم

وتناسيتم عيوبكم

القسوة صارت طبعكم

والحقد تفضحه عيونكم

والسم يقطر من لسانكم

تحسنون إلى الذى يهينكم

وتسيئون إلى من يعزكم

عودوا لأصلكم

يصلح الله أمركم

                                                      طه عمر محمد 

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