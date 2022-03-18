بريد الوطن .. ناكِرو المعروف
كتب:
الوطن
10:44 م | الجمعة 18 مارس 2022
صورة تعبيرية
يا من حملنا همكم
وأصلنا هو أصلكم
وبالغالى نشترى ودكم
بيتنا كان هو بيتكم
وأرضنا أيضاً أرضكم
نعمل على إسعادكم
لأننا نفرح لفرحكم
ونحزن لحزنكم
لماذا قست قلوبكم؟
وغيرتم جلدكم؟
وساءت أخلاقكم
فلا تحترموا كبيركم؟
حتى خالكم وعمكم
لم يسلموا من أفعالكم
تصرفاتكم تعبِّر عن أخلاقكم
عيوب الناس هى شغلكم
وتناسيتم عيوبكم
القسوة صارت طبعكم
والحقد تفضحه عيونكم
والسم يقطر من لسانكم
تحسنون إلى الذى يهينكم
وتسيئون إلى من يعزكم
عودوا لأصلكم
يصلح الله أمركم
طه عمر محمد
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