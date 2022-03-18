بريد الوطن .. ناكِرو المعروف

يا من حملنا همكم

وأصلنا هو أصلكم

وبالغالى نشترى ودكم

بيتنا كان هو بيتكم

وأرضنا أيضاً أرضكم

نعمل على إسعادكم

لأننا نفرح لفرحكم

ونحزن لحزنكم

لماذا قست قلوبكم؟

وغيرتم جلدكم؟

وساءت أخلاقكم

فلا تحترموا كبيركم؟

حتى خالكم وعمكم

لم يسلموا من أفعالكم

تصرفاتكم تعبِّر عن أخلاقكم

عيوب الناس هى شغلكم

وتناسيتم عيوبكم

القسوة صارت طبعكم

والحقد تفضحه عيونكم

والسم يقطر من لسانكم

تحسنون إلى الذى يهينكم

وتسيئون إلى من يعزكم

عودوا لأصلكم

يصلح الله أمركم

طه عمر محمد

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