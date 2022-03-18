بريد الوطن .. أنقذوا الهوية المصرية

الشخصية السوية نتاج تربية صالحة وقيم دينية معتدلة وتعليم هادف وفن جميل، ولكن أتوقف فى مقالى هذا مع الفن، وأذكر أن مصر حملت الريادة الفنية العربية بمواهبها المتميزة فى مجال الشعر الغنائى والألحان والأصوات الغنائية الأصيلة، ومن هؤلاء على سبيل المثال أم كلثوم وشادية ونجاة وعبدالحليم حافظ وعفاف راضى وماهر العطار ومحمد قنديل ومحمد رشدى ومحرم فؤاد ومحمد العزبى وهانى شاكر ومحمد منير وعلى الحجار ومحمد ثروت ومدحت صالح وعبدالرحمن الأبنودى وعبدالفتاح مصطفى وصلاح فايز وعبدالرحيم منصور وأحمد شفيق كامل.. إلخ.

أيضاً كانت مصر يطلق عليها هوليوود الشرق وقد كانت منطلق الشهرة للمطربين والمطربات الذين قصدوها من الدول العربية الشقيقة مثل فايزة أحمد وصباح ووديع الصافى وفهد بلان وفيروز.. وغيرهم.

لكن -للأسف- ما نعيشه الآن يدعو للأسف والخزى والعار وبُلينا بفيروسات بشرية تطلق سمومها لتدمير الهوية المصرية، ولذا حان وقت تدخُّل رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والنائب العام لمنع كل ما هو قذر ومشين ومدمر للذوق المصرى، ومن يخالف ذلك لا بد من حبسه وردعه حتى يعود الجمال إلى الفن المصرى والشخصية المصرية، وعلينا أن نتذكر قول أحد الفلاسفة: «إذا أردت أن تحكم على شعب فاستمع إلى فنه وموسيقاه».

د. إبراهيم خليل إبراهيم

عضو اتحاد كتاب مصر

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