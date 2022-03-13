بريد الوطن .. هكذا أنا
كتب:
الوطن
09:12 م | الأحد 13 مارس 2022
صورة تعبيرية
هكذا أنا وسأبقى أنا
هكذا لن أتغير أمام أفعال الصغار
ولن أتغير أمام جبال الخيانة والغدر
ولن ولن أنحنى أمام رياح الغيرة والحقد
ولن أبكى من هموم وجراح ألم
إنى ولن أرحل بعيداً عن فكرى
الذى هو لدىَّ أهم
بل سأبقى كما أنا جبلاً شامخاً
أمام الصعاب
وقلباً سأجد حباً فى رضا الله
منى حافظ خلف الله
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