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محمود مسلم

بريد الوطن .. هكذا أنا

كتب:

الوطن
09:12 م | الأحد 13 مارس 2022
صورة تعبيرية

صورة تعبيرية

هكذا أنا وسأبقى أنا

هكذا لن أتغير أمام أفعال الصغار

ولن أتغير أمام جبال الخيانة والغدر

ولن ولن أنحنى أمام رياح الغيرة والحقد

ولن أبكى من هموم وجراح ألم

إنى ولن أرحل بعيداً عن فكرى

الذى هو لدىَّ أهم

بل سأبقى كما أنا جبلاً شامخاً

أمام الصعاب

وقلباً سأجد حباً فى رضا الله

                                                 منى حافظ خلف الله 

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