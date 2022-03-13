بريد الوطن .. هكذا أنا

هكذا أنا وسأبقى أنا

هكذا لن أتغير أمام أفعال الصغار

ولن أتغير أمام جبال الخيانة والغدر

ولن ولن أنحنى أمام رياح الغيرة والحقد

ولن أبكى من هموم وجراح ألم

إنى ولن أرحل بعيداً عن فكرى

الذى هو لدىَّ أهم

بل سأبقى كما أنا جبلاً شامخاً

أمام الصعاب

وقلباً سأجد حباً فى رضا الله

منى حافظ خلف الله

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