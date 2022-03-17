«الأرصاد» تحذّر من اضطرابات جوية قريبا.. الربيع يكشر عن أنيابه

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إنّ البلاد ستشهد بداية من اليوم الخميس أجواءً شتوية مستقرة تماما على أنحاء الجمهورية كافة، مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة بما يتراوح بين درجتين إلى 4 درجات.

ارتفاع درجات الحرارة من اليوم للأحد.. وسقوط أمطار الثلاثاء

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض على القناة الأولى، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وهدير أبو زيد، أنّ ارتفاع درجات الحرارة مستمر حتى الأحد المقبل، إذ ستعود فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الغربية ومحافظات الوجه البحري من خفيفة إلى متوسطة وتستمر حتى الثلاثاء المقبل، مشيرة إلى أنّ يوم الإثنين سيشهد بداية فصل الربيع، ما يعني انخفاضا آخرا في درجات الحرارة، فضلا عن اضطرابات جوية.

وتابعت: «من المتوقع أن تكون درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى 19 درجة مئوية خلال فترة النهار، ومع الأيام المقبلة وبدايات الأسبوع المقبل ستصل إلى 22 درجة مئوية على القاهرة الكبرى».

أجواء معتدلة نهارا

ولفتت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إلى أنّ الأجواء خلال فترة النهار ستكون معتدلة الحرارة على السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري والقاهرة الكبرى حتى شمال الصعيد وجنوب سيناء خلال فترة النهار.

وأوضحت أنّه مع غياب أشعة الشمس ودخول ساعات الليل، ستنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ، ويظل الطقس شديد البرودة على مناطق الجمهورية كافة، خاصة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر.

شبورة مائية واعتدال سرعة الرياح

وأشارت إلى أنّ البلاد ستشهد تكون شبورة مائية على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، لكنها خفيفة ولن تؤثر على حركة المرور، بل على الرؤية الأفقية.

وأردفت أنّ اليوم سيشهد اعتدالا كاملا في سرعات الرياح على الأنحاء كافة، ما يمنح المزيد من الإحساس بالاستقرار في الأجواء واعتدال حركة الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط.