كييف تعلن إسقاط 12 هدفا جويا روسيا وموسكو تدمر 54 منشأة أوكرانية

أعلنت قيادة القوات الجوية الأوكرانية، على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن الجيش الأوكراني، دمر أمس الجمعة، 12 هدفًا جويًا روسيًا، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأوكرانية.

من جانبها، قالت وزارة الدفاع الروسية، إن جيش بلادها دمر ساحة للطائرات في لفيف الواقعة غرب أوكرانيا، إضافة إلى مخازن أسلحة في ضواحي نيكولاييف وفوزنيسنسك ـ باستخدام أسلحة عالية الدقة.

وأوضحت الدفاع الروسية، في إيجاز صحفي، أن الطائرات الروسية، دمرت 54 منشأة عسكرية أوكرانية، كما أسقط الدفاع الجوي الروسي طائرة دون طيار أوكرانية، مشيرة إلى تدمير 184 طائرة مسيرة، و1412 دبابة ومدرعة، و142 قاذفة صواريخ متعددة، منذ بدء العملية الروسية الخاصة في 24 فبراير الماضي.

«واشنطن»: القوات الروسية تواجه مقاومة صلبة خارج العاصمة الأوكرانية «كييف»

بدوره، أشار مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، أمس الجمعة، إلى أن القوات الروسية تواجه مقاومة صلبة خارج العاصمة الأوكرانية «كييف» من قبل القوات الأوكرانية، موضحًا أن موسكو تحارب بـ90% من القوات التي حشدتها في أوكرانيا.

وأضاف المسؤول الأمريكي، أن بلاده لا تعرف مصير الـ10% من القوات الروسية، والأرجح أنها معطلة أو دُمرت، وفقًا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وكشف مسؤولون غربيون أن الولايات المتحدة وحلفاؤها أنشأوا خط اتصال مباشرًا مع موسكو حتى يتجنبوا الإنجرار إلى حرب قد تنجم عن سوء تفاهم بشأن القتال على الحدود الأوكرانية.

من جانبه، أوضح دبلوماسي أوروبي رفيع، لوكالة «بلومبرج» الأمريكية، أن المحادثات بين القادة العسكريين من الجانبين ليست سهلة، فيما قال مسؤولو حلف شمال الأطلسي «الناتو»، إن القوات المسلحة الروسية لم تحاول استفزاز قوات دول الحلف أو الاشتباك معها.

بايدن لنظيره الصيني: تقديم بكين دعمًا ماديًا لروسيا سيواجه بالعواقب

وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أكد بعد اتصال هاتفي مع نظيره الصيني «شي جين بينج»، أن تقديم الصين دعما ماديا لروسيا سيواجه بالعواقب.

وقالت الرئاسة الأمريكية «البيت الأبيض» في بيان، إن بايدن شرح للرئيس الصيني تداعيات تقديم بكين مساعدات لموسكو، مؤكدًا دعمه لإيجاد حل دبلوماسي للأزمة.

وتركز حديث الرئيس الأمريكي مع نظيره الصيني، عن الهجوم غير المبرر على أوكرانيا، مشيرًا إلى جهود بلاده لمنع الحرب، بما في ذلك من خلال فرض عقوبات على روسيا.

واتفق بايدن ونظيره الصيني، على أهمية الحفاظ على خطوط اتصال مفتوحة بين البلدين، مشيرًا إلى أن سياسة واشنطن بشأن تايوان لم تتغير، مؤكدًا أن الولايات المتحدة تعارض أي تغييرات أحادية الجانب للوضع الراهن، فيما كلف الزعيمان فرقهما بمتابعة محادثة اليوم في الفترة الحرجة المقبلة.

الرئيس الصيني: النزاعات ليست في مصلحة أحد

من جانبه، شدد الرئيس الصيني «شي جين بينج»، على ضرورة تفادي تأجيج الحروب، معتبرًا أن النزاعات ليست في مصلحة أحد، مؤكدًا أن «بكين»، لا تريد أن ترى نزاعًا طويل الأمد في أوكرانيا.

ودعا «بينج»، واشنطن إلى أن توجه العلاقات مع بكين نحو المسار الصحيح، وألا تتحول العلاقات بين البلدين لمواجهة.

وفي سياق متصل، أعربت منظمة «الأمم المتحدة»، عن أسفها لاختلاف مواقف أعضاء مجلس الأمن الدولي بشأن أوكرانيا، مشيرة إلى أنه يعرقل التسوية في البلاد.

وأوضح ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، خلال مؤتمر صحفي، أنه عندما تختلف مواقف أعضاء المجلس يصبح تحقيق السلام أصعب بكثير.