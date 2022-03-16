أخبار المنوفية اليوم.. وفاة شاب تنبأ بموته وضبط 53 طن أغذية مخزنة بغرض الاحتكار

شهدت محافظة المنوفية، عددا من الأحداث المتنوعة خلال الساعات الأخيرة، ومن بينها وفاة شاب من أبناء المحافظة بعد تنبؤه بوفاته بعشرة أيام، كما تمكنت حملات مكبرة على الأسواق من ضبط 53 طن مواد غذائية حاول تجار احتكارها، وأعلنت محافظة المنوفية التجهيز لافتتاح 15 منفذ أهلا رمضان بالمدن، فيما تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهمين في مقتل شاب وإصابة 3 آخرين بأعيرة نارية في قويسنا.

وفاة شاب تنبأ بوفاته قبل 10 أيام في المنوفية

شيع المئات الشاب أحمد البنهاوي الذي توفي بشكل مفاجئ بعد 10 أيام من نشره بوست عبر فيس بوك يتحدث فيه عن الوفاة المفاجئة وقال فيه «اللي متعود على الشقي مبيتعبش.. بيموت فجأة»، وسط حالة من الحزن الشديد من أصدقاء الشاب وأسرته، وتداول رودا مواقع التواصل خبر الوفاة مطالبين بالدعاء له بالرحمه ولأسرته بالصبر علي وفاته .

ضبط 53 طن مواد غذائية

وتمكنت الحملات التموينية المكثفة للأجهزة التنفيذية في محافظة المنوفية، من ضبط 53 طن مواد غذائية تشمل الزيت والسكر والأرز والدقيق والمكرونه، حيث تم تحرير 200 محضر بالوقائع المختلفة في مركز قويسنا ومركز تلا ومدينة سرس الليان ومركز منوف، وتبين أن هؤلاء التجار حاولوا إخفاء المواد الغذائية بهدف احتكارها لزيادة سعرها.

إقامة 15 معرضا للمواد الغذائية في المنوفية

وأعلنت محافظة المنوفية، الانتهاء من الاستعدادات النهائية لإقامة معارض «أهلاً رمضان» استعداداً لاستقبال شهر رمضان الكريم، وتتوفر في المعارض السلع والمواد الغذائية وكل احتياجات المواطنين والسيطرة على الأسعار، وشدد محافظ المنوفية على اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين والتعامل بحزم مع أي ممارسات غير مقبولة.

تكثيف الجهود لضبط متهمين بقتل وإصابة 4 أشخاص

وتكثف مباحث المنوفية جهودها للقبض على المتهمين في واقعة إطلاق نار على 4 أشخاص أثناء ذهابهم لأداء واجب العزاء بمرمز قويسنا، الأمر الذي تسبب في وفاة شخص وإصابة الثلاثة الآخرين، وتكتشف المباحث تحرياتها السرية وتفحص كاميرات المراقبة لضبط المتهمين في الواقعة.