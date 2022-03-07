مترو الأنفاق: وحدات إسعاف بالمحطات في رمضان.. و50 جنيها غرامة الكمامة

أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق، عن انتظام حركة مسير القطارات منذ صباح اليوم، وسط تنفيذ إجراءات صارمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، للحفاظ على أرواح وسلامة الركاب، من خلال تعقيم القطارات وتطهير المحطات ومكاتب الإداريين وصرافي التذاكر، موضحة أن الاستعدادات لقدوم شهر رمضان 2022، تجري على قدم وساق، لتقديم الخدمات المميزة لجمهور الركاب.

إلزام جميع الركاب بارتداء الكمامة خلال رمضان 2022

وأكد أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي باسم شركة مترو الأنفاق، إلزام جميع الركاب بارتداء الكمامات الطبية داخل المحطات وعربات القطارات خلال شهر رمضان 2022، للحد من انتشار فيروس كورونا، مشيرا إلى أن الشركة تقوم بتنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة، من خلال تعقيم المحطات وعربات القطارات ومكاتب الإداريين وصرافي التذاكر، علاوة على إلزام جميع العاملين المتعاملين مع الجمهور بارتداء الكمامات الطبية، للحفاظ على أرواح وسلامة الركاب، منوها إلى فرض غرامات فورية يتم تطبيقها على المخالفين لارتداء الكمامة تصل إلى 50 جنيها.

تجهيز القطارات استعدادا لشهر رمضان 2022

وقال «عبدالهادي»، في تصريحات لـ«الوطن»، إنّ الشركة بدأت بالفعل الاستعدادات النهائية لقدوم شهر رمضان 2022، من خلال تجهيز القطارات وصيانتها، وزيادة منافذ بيع التذاكر بالمحطات، وتوفير الفكة في شبابيك التذاكر، لمنع زحام الركاب داخل المحطات وعلى أرصفة المحطات، ومنع تكدس الركاب داخل عربات القطارات، لمواجهة تفشي فيروس كورونا، لافتا إلى الدفع بقطارات إضافية وقت الذروة في شهر رمضان المبارك.

وحدات إسعاف متنقلة بالمحطات خلال رمضان 2022

وأوضح متحدث مترو الأنفاق، أنه سيتم تجهيز ما يقرب من 20 وحدة إسعاف متنقلة بالمحطات، لعلاج الحالات المرضية المفاجأة خلال شهر رمضان 2022، مجانا، منوها إلى تجهيز غرفة العمليات المركزية، لمتابعة حركة مسير القطارات لحظة بلحظة، خلال شهر رمضان المبارك، للتدخل السريع حال حصول أي أعطال أو معوقات تؤثر على سير حركة التشغيل.