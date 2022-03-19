عاجل.. مصرع 4 أشخاص من أسرة واحدة في حريق شقة بشبرا الخيمة

لقى 4 أشخاص مصرعهم من أسرة واحدة، فى حريق داخل شقة سكنية بحي شرق شبرا الخيمة في محافظة القليوبية، ونُقلت الجثث إلى مستشفى ناصر العام؛ لاتخاذ اللازم، وتم الدفع بسيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق وإخماده.

بلاغ بنشوب حريق

كانت البداية عندما وردت معلومات إلى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من مأمور قسم ثان شبرا الخيمة بمصرع 4 أشخاص، وهم امرأة و3 أطفال فى حريق نشب داخل شقة سكنية بشارع أبو السعود البحري بحي شرق شبرا الخيمة.

وانتقلت الأجهز الأمنية في مديرية أمن القليوبية، وقوات الحماية المدنية إلى موقع الحريق، ودفعت بـ5 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق، وإخماده ومنع امتداده إلى المناطق السكنية المجاورة، كما تم الدفع بـ 4 سيارات إسعاف لنقل الجثث إلى المستشفى لاتخاذ اللازم، فيما كلفت إدارة البحث الجنائي، بالتحري عن الواقعة، وكشف ملابساتها.

فحص حريق شب داخل مخزن ملابس فى الطابق الأرضى

في سياق آخر، أمرت جهات التحقيق في شبرا بانتداب المعمل الجنائي من أجل فحص حريق نشب داخل مخزن ملابس في الطابق الأرضي، في منطقة حي شرق شبرا الخيمة في القليوبية، ولم يسفر عن أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

كانت الأجهزة الأمنية في القليوبية، تلقت إخطارا من مأمور قسم ثان شبرا الخيمة، بنشوب حريق بمخزن ملابس بالطابق الأرضي بشارع مسجد الرحمن في بهتيم دون بوقوع إصابات.

ودفعت قوات الحماية المدنية بقيادة العميد هيثم شحاته مدير الحماية المدنية بمديرية أمن القليوبية بـ 6 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق، وإخماده ومنع امتداده إلى المناطق المجاورة حفاظًا على أرواح المواطنين.