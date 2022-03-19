تحذير بانقطاع المياه 24 ساعة عن تلك المناطق بالقاهرة الجديدة

أعلن جهاز مدينة القاهرة الجديدة، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، انقطاع المياه عن عدد من المناطق المختلفة في المدينة؛ نظراً لقيام الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي بأعمال إصلاحات لخطوط المياه الواردة من مأخذ المعادي إلى محطة تنقية المياه، ليكون عدد ساعات قطع المياه 24 ساعة متواصلة، مما جعل المواطنين يبحثون عبر محركات البحث المختلفة عن الأماكن المتوقع انقطاع المياه بها في مدينة القاهرة الجديدة.

وسعياً من بوابة «الوطن» لتقديم ما يبحث عنه المواطنون والمتابعون بشكل يومي، نوضح من خلال هذا التقرير الأماكن التي تنقطع عنها المياه في القاهرة الجديدة، فضلاً عن موعد انقطاع المياه في تلك الأماكن، وفق الصفحة الرسمية لجهاز مدينة القاهرة الجديدة، التي جاءت كالتالي:

أماكن انقطاع المياه في القاهرة الجديدة

وحدد جهاز مدينة القاهرة الجديدة، عددًا من المناطق التي تنقطع عنها المياه لمدة 24 ساعة، وتتمثل تلك الأماكن في «المستثمرين الجنوبية، المستثمرين الشمالية، العائلي أو المنطقة الصناعية، جاردينيا لاروا، الامتداد الشرقي للمستثمرين الجنوبية، النرجس كاملة، اللوتس، الأيقونة، إسكان الجامعة الأمريكية، الرحاب 2، مدينتي، التمر حنة، الأندلس ودار مصر الأندلس والقرنفل، أرض الجمعيات، القطاع الثالث والرابع من مركز المدينة».

موعد انقطاع المياه في القاهرة الجديدة

وحدد جهاز مدينة القاهرة الجديدة موعد انقطاع المياه عن مدينة القاهرة الجديدة، ليكون غدًا الأحد، ليبدأ في تمام الساعة 3 عصرًا، ويستمر انقطاع المياه حتى تمام الساعة 3 عصرًا من يوم الاثنين المقبل.

ووجه جهاز مدينة القاهرة الجديدة تحذيراته للمواطنين، بضرورة الاستعداد لانقطاع المياه بتخزين ما يكفي من الاحتياجات للمنزل خلال فترة انقطاع المياه، التي تستمر 24 ساعة متواصلة.