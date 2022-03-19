تحذير عاجل من «مياه الشرب» لمواطني 4 محافظات: تدبروا احتياجاتكم اليوم

أعلنت شركات مياه الشرب والصرف الصحي، في محافظات الأقصر وأسوان وبني سويف، والدقهلية، انقطاع وضعف المياه في 31 منطقة، في نطاق عملها لإجراء أعمال الصيانة أو تطهير وتعقيم وصيانة أحواض المحطات.

انقطاع المياه في قرى الأقصر

شاركت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في الأقصر، عبر صفحتها الرسمية على منصّة التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، منشورًا أعنلت فيه قطع المياه في عدة مناطق وهي: «مدينة القرنة الجديدة، والرواجح، والسيول»، صباح اليوم وحتى الساعة 12 ظهرًا؛ لانقطاع الكهرباء في تلك المناطق، وفق بيان شركة الكهرباء الذي أكدت فيه قطع التيار في تلك المناطق لأعمال الصيانة.

توفير سيارات لمد المناطق المتأثرة بمياه الشرب

وطالبت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في الأقصر، المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات، بتدبير احتياجاتهم من المياه، خلال تلك الفترة، والتواصل مع غرفة عمليات الخط الساخن على الأرقام 125 من التليفون الأرضي - 0952282406 - 0952284116 - 01147999752، مؤكدة أنها ستوفرسيارات مياه صالحة للشرب في المناطق المتأثرة، حال طلبها أو في أي حالات طارئة.

ضعف المياه في 25 منطقة بقرى الدقهلية

كما أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في الدقهلية، عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك»، ضعف المياه عن عدة مناطق، لأعمال تطهير وتعقيم وصيانة لأحواض المحطة السطحية بأجا طبقاً لبرنامج التطهير السنوي.

وأكدت ضعف المياه عن «المندرة - كفر المندرة - شيوه الغربية - مدينة أجا - البيلوق - بقطارس - كفر ديرب بقطارس - ديرب بقطارس - برج النور - منشية الأخوة - شنفاس - السبخا - البهو فريك - شبرا البهو- قرموط البهو - العزب التابعة للبهو- نوسا الغيط - عزب العرب - تلبنت - سنبخت - منية سمنود - ميت أبو الحارس- الديرس - نوسا البحر - اللاوندي» اعتبارا من صباح اليوم وحتى التاسعة مساء يوم الاثنين الموافق 21 من شهرمارس الجاري 2022.

وقف ضخ المياه بمحطة فطيرة بأسوان

وكشفت شركة مياه الشرب بأسوان، على «فيس بوك»، عن وقف ضخ المياه من محطة فطيرة، اليوم السبت، من السادسة مساءً وحتى الثالثة فجرًا لأعمال إحلال وتجديد بالمحطة، ما يؤثر على تغذية المياه بقرى، ومناطق كوم إمبو، ونصر النوبة.

أسباب ضعف المياه في مركز ببا

كما أعلنت شركة مياه الشرب في بني سويف، على «فيس بوك»، ضعف المياه بمركز ومدينة ببا، بدءًا من صباح اليوم السبت، وحتى الثامنة من صباح غدٍ الأحد، مشيرًا إلى أن سبب ضعف المياه هو القيام بأعمال تطهير وتعقيم الخزان الأرضي لمحطة مياه كفر ناصرالتابعة لمركز ببا.