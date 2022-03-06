انقطاع وضعف المياه في 3 محافظات.. تعرف على المناطق

كشفت شركات المياه والصرف الصحي التابعة للقابضة للمياه بمحافظات المنوفية والقليوبية والدقهلية، عن انقطاع المياه وضعفها في بعض المناطق الواقعة في نطاق الشركات الثلاث، إما بسبب غسيل الشبكات وتطهير الخزانات أو لأعمال تركيب محابس لشبكات المياه.

انقطاع المياه بسبب غسيل الشبكات وتطهير الخزانات

ونشرت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية عبر الصفحة الرسمية لها على «فيسبوك»، أنه سيتم قطع المياه غداً الاثنين عن مدينة شبين الكوم وضواحيها كفر المصيلحة وميت خاقان من الساعة 8 صباحًا وحتى الساعة 3 عصرًا من نفس اليوم لغسيل الشبكات وتطهير الخزانات.

توفير كميات المياه المناسبة اللازمة لاستخدامها خلال فترة انقطاع المياه

وطالبت الشركة المواطنين وأصحاب المخابز ومسؤولي الهيئات الحكومية والمستشفيات بتوفير كميات المياه المناسبة اللازمة لاستخدامها خلال تلك الفترة المذكورة.

تركيب محابس لشبكات مياه سرياقوس بمعرفة الجهاز التنفيذي

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية عبر «فيسبوك» عن انقطاع المياه عن قرى سرياقوس والقلج وذلك اعتباراً من الساعة التاسعة صباح الغد وحتى الساعة الثالثة عصراً.

وأوضحت الشركة أن الانقطاع نظرا لأعمال تركيب محابس لشبكات مياه سرياقوس بمعرفه الجهاز التنفيذي بالقليوبية.

تطهير المروقات 1 و 2 بمرفق مياه منية النصر

فيما أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية عبر منشور على الصفحة الرسمية لها على موقع «فيسبوك»، عن قيامها بأعمال تطهير المروقات 1 و2 بمرفق مياه منية النصر طبقاً لخطة الصيانة الدورية وذلك يوم الثلاثاء الموافق الثامن من شهر مارس الجاري ويوم الخميس الموافق العاشر من شهر مارس الجاري 2022 لمدة 5 ساعات، بداية من الساعة 9 صباحًا، وحتى الساعة 1 ظهراً، والأمر الذي سيؤدي إلى ضعف ضغوط المياه عن منية النصر بالكامل.