ضبط 60 متهما بحوزتهم مخدرات قبل ترويجها بمحيط المدارس والجامعات

استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية من مروجى المواد المخدرة، قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام) ، والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة ، بتوجيه حملة أمنية مُكبرة على مدار ثلاثة أيام إستهدفت محيط المدارس والمعاهد والجامعات على مستوى الجمهورية، حيث أسفرت جهود تلك الحملة عن ضبط (46) قضية متنوعة، بلغ عدد المتهمين فيها (60) متهماً، وبحوزتهم المضبوطات الآتية :

كمية من مخدر الحشيش، وزنت (17,770 كيلو جرام)

كمية من مخدر البانجو، وزنت (8 كيلو جرام)

كمية من مخدر الهيروين، وزنت (2,525 كيلو جرام).

كمية من مخدر الأستروكس، وزنت (615 جرام).

كمية من مخدر الآيس الشابو، وزنت (525 جرام).

كمية من مخدر الفودو ، وزنت (250 جرام).

(1758) قرص مخدر ومؤثر.

كما تم ضبط (مبالغ مالية – 60 هاتف محمول - 7 سيارات – 7 دراجات نارية – 13 قطعة سلاح أبيض – 4 ميزان) .. بحوزة المتهمين المضبوطين وكذا تنفيذ عدد (22) حكم قضائى متنوع.

وقد لاقت تلك الحملة إستحسان ورضاء المواطنين لإستشعارهم بالأمن والأمان .. وجارى إستمرار الحملات الأمنية لإستهداف وضبط العناصر الإجرامية من مروجى المواد المخدرة.

ضبط عدد من الأسلحة النارية والذخائر بحوزة أحد الأشخاص بالقاهرة بقصد الإتجار

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة قيام (أحد الأشخاص"له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث) بالإتجار فى الأسلحة النارية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال إستقلاله سيارة "مستأجرة".. وتم بإرشاده بمسكنه ضبط (عدد 8 فرد خرطوش– عدد من الطلقات لذات العيار- عصا عاج مفرغة من الداخل تستخدم فى إطلاق الأعيرة عن طريق المقبض).

بمواجهته إعترف بحيازته للأسلحة النارية بقصد الإتجار.

ضبط 240 طربة لمخدر الحشيش بحوزة أحد العناصر الإجرامية بالشرقية

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام) وبالإشتراك مع مديرية أمن الشرقية نشاط (أحد العناصر الإجرامية - مقيم بمحافظة الإسماعيلية) تخصص فى الإتجار بمخدر الحشيش بكميات كبيرة وترويجه على عملائه مُتخذاً من دائرة قسم شرطة (ثان الزقازيق) بمحافظة الشرقية مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال إستقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة ثان الزقازيق ، وبحوزته (عدد 240 طربة لمخدر الحشيش وزنت 24 كيلو جرام – مبلغ مالى – هاتف محمول) وبمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات .

تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (1٫700٫000 مليون وسبعمائة ألف جنيه تقريباً).

ضبط كمية من المواد المخدرة بقصد الإتجار بحوزة شخصين بالقاهرة

تمكنت قوة أمنية تابعة لمديريــة أمن القاهرة والمعنية لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس مـــن ضبط (شخصين "لهما معلومات جنائية") حال إستقلالهما سيارة قيادة أحدهما.. وبحوزتهما (كمية من مخدر الإستروكس وزنت 2 كيلو جرام - سلاح أبيض "مطواة" - مبلغ مالى - هاتفى محمول).

بمواجهتهمــا إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.