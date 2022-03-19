ضبط 1273 قضية حجب سلع و142 «مخدرات» وتنفيذ 50 ألف حكم قضائي 

استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمختلف الجرائم التموينية ، ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق وخاصةً السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعه، واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط 1273 قضية تموينية متنوعة من بينها 7 قضايا حجب سلع غذائية بإجمالى مضبوطات بلغت أكثرمن 132 طن – 10000 قطعة، 9 قضايا إستيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات بلغت أكثر من 8 طن – 5000 لتر، و قضية بيع بأزيد مواد بناء بمضبوطات بلغت 5 طن أسمنت، و70 قضية بيع بأزيد من السعر بمضبوطات بلغت أكثر من 43 طن – 1799 عبوة – 14500 قطعة – 1200 لتر – 213 إسطوانة بإجمالى مضبوطات بلغت أكثر من 189 طن – 1799 عبوة – 24500 قطعة – 213 إسطوانة بوتاجاز –6200 لتر "زيت طعام – مواد بترولية كان أبرزها الآتى:-

ضبط (أكثر من 6 طن "أرز أبيض – سكر حر") بدون مستندات مجهولة المصدر لعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول.. بحوزة (مالك محل لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة الشرقية.

ضبط (6 طن "دقيق أبيض – سكر حر – مكرونة – زيت طعام") بدون مستندات مجهولة المصدر لعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول.. بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة الشرقية.

ضبط (أكثر من 5 طن منظفات صناعية "صابون سائل – سلفونيك") معبأة داخل عبوات بدون مستندات مجهولة المصدر لعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول.. بحوزة (مالك مخزن لتجارة المنظفات الصناعية "بدون ترخيص") بمحافظة المنوفية.

ضبط (أكثر من 5 طن "دقيق أبيض – سكر حر – مكرونة – زيت طعام") بدون مستندات مجهولة المصدر لعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول.. بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة الشرقية.

ضبط (5 طن أسمنت) معبأة داخل شكائر بدون مستندات لعدم الأعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول.. بحوزة (المدير المسئول عن إحدى الشركات) بمحافظة جنوب سيناء.

ضبط (أكثر من 2 طن "سكر حر – أرز أبيض – مكرونة – دقيق أبيض") بدون مستندات مجهولة المصدر لعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول.. بحوزة (مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة القليوبية.

ضبط (أكثر من 2 طن "سكر حر – أرز أبيض – مكرونة – زيت طعام") بدون مستندات مجهولة المصدر لعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول.. بحوزة (المدير المسئول عن محل لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة الجيزة.

ضبط (أكثر من 2 طن زيت طعام) معبأة داخل عبوات بدون مستندات مجهولة المصدر لعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول.. بحوزة (مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة سوهاج.

ضبط (2 طن أعلاف حيوانية) معبأة داخل شكائر بدون مستندات مجهولة المصدر لعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول.. بحوزة (مالك محل لتجارة الأعلاف الحيوانية) بمحافظة المنوفية.

ضبط (200 إسطوانة بوتاجاز) تم تجميعها للإتجار بها فى السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى.. بحوزة (المدير المسئول عن مستودع بوتاجاز) بمحافظة القاهرة.

ضبط (50 طن أعلاف حيوانية) معبأة داخل شكائر بدون مستندات مجهولة المصدر تم تخزينها لحجبها عن البيع والتداول بالأسواق مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد المصرى.. بحوزة (مالك مصنع لإنتاج وتعبئة الأعلاف الحيوانية) بمحافظة الغربية.

ضبط (أكثر من 37 طن "فول – عدس – أرز – زيت – فاصوليا - مسلى") معبأة داخل عبوات بدون مستندات مجهولة المصدر تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد المصرى.. بحوزة (صاحب مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص") بمحافظة السويس.

ضبط (أكثر من 20 طن مكرونة) معبأة داخل شكائر وعبوات بدون مستندات مجهولة المصدر تم تخزينها لحجبها عن البيع والتداول بالأسواق مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد المصرى.. بحوزة (مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص") بمحافظة البحيرة.

ضبط (أكثر من 10 طن "دقيق أبيض – مكرونة – زيت طعام") معبأة داخل عبوات بدون مستندات مجهولة المصدر تم تخزينها لحجبها عن البيع والتداول بالأسواق مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد المصرى.. بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص") بمحافظة الدقهلية.

ضبط (أكثر من 10 طن "دقيق أبيض – سكر حر – زيت طعام") معبأة داخل عبوات بدون مستندات مجهولة المصدر تم تخزينها لحجبها عن البيع والتداول بالأسواق مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد المصرى.. بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص") بمحافظة الدقهلية.

ضبط (أكثر من 3 طن "مسلى – زيت طعام") معبأة داخل عبوات بدون مستندات مجهولة المصدر تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد المصرى.. بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص") بمحافظة الدقهلية.

ضبط (صاحب مخبز بلدى – بمحافظة أسيوط) لتصرفه فى (أكثر من 5 طن دقيق بلدى) وبيعها فى السوق السوداء مستولياً على الدعم المقرر له بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

ضبط (المدير المسئول عن مصنع لإنتاج السلع الغذائية "بدون ترخيص" – بمحافظة الدقهلية) لإستيلائه على (أكثرمن طن سكر تموينى) مخصص ربطاً على البطاقات التموينية الذكية ومحظور تداوله خارج منظومة الدعم تم تجميعها لإستخدامه فى إنتاج السلع الغذائية.

ضبط (أكثر من 5 طن "مقطعات لحوم – كبدة مجمدة – زيت طعام – دقيق أبيض") بدون بيانات مجهولة المصدر ويشته فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث "اللون والشكل" وتشكل خطراً على الصحة العامة تمهيداً لطهيها وطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن مخزن تابع لأحد المطاعم للوجبات الجاهزة) بمحافظة القاهرة.

ضبط (أكثر من 53 طن "سكر حر – أرز أبيض – مكرونة – زيت طعام") بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية لإحتوائها على شوائب وتشكل خطراً على الصحة العامة تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص") بمحافظة الشرقية.

ضبط (أكثر من 29 طن "دقيق أبيض – ذرة صفراء") بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية لإحتوائها على شوائب وتشكل خطراً على الصحة العامة تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن شركة لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص") بمحافظة الشرقية.

ضبط (5 طن ملح طعام) معبأة داخل شكائر ويشتبه فى عدم صلاحيته للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية "تحجر" ويشكل خطراً على الصحة العامة تمهيداً لطرحه للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن مطحن لإنتاج وتعبئة ملح الطعام) بمحافظة الغربية.

ضبط 600 كيلو جرام من مقطعات اللحوم مجهولة المصدر بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (مسئول عن محل سوبر ماركت - كائن بدائرة قسم شرطة المطرية).. لحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية "لحوم" منتهية الصلاحية ، غير صالحة للإستهلاك الآدمى ، فضلاً عن كونها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها .. وعُثر بداخل المحل على (600 كيلو جرام مقطعات لحوم جميعها مجهولة المصدر وبدون مستندات).

بمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالمحل عمله لتحقيق أرباح غير مشروعة.

ضبط 142قضية مخدرات وتنفيذ 50184 حكم قضائي

وقامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط (عدد 58 قطعة سلاح نارى بحوزة 39متهم).. وذلك على النحو التالى:

(4) بنادق آلية.

(5) بنادق خرطوش.

(4) طبنجات.

(45) فرد محلى.

(77) طلقة مختلفة الأعيرة.

(5) خزينة متنوعة.

(145) قطعة سلاح أبيض.

فى مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ (50184) حكم قضائى متنوع ، وذلك على النحو التالى:

(176) حكم جناية.

(15237) حكم حبس جزئى.

(2741) حكم حبس مستأنف.

(25437) حكم غرامة.

(6593) مخالفة.

فى مجال ضبط التشكيلات العصابية : ضبط(3) تشكيلات عصابية ، ضموا (9) متهمين ، إرتكبوا (10) حوادث متنوعة.

فى مجال ضبط قضايا المخدرات : ضبط (142) قضية مخدرات .. بإجمالى عدد (159) متهم ضُبط خلالها الآتى:

كمية من مخدر البانجو وزنت (6,638 كيلو جرام).

كمية من مخدر الحشيش وزنت (5,080 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت (3,424 كيلو جرام).

كمية من مخدر الإستروكس وزنت (970 جرام).

كمية من مخدر البودر وزنت (385 جرام).

كمية من مخدر فرجينيا وزنت (250 جرام).

كمية من مخدر الهيدرو وزنت (190 جرام).

كمية من مخدر الشابو وزنت (120 جرام).

كمية من مخدر الآيس وزنت (115 جرام).

كمية من مخدر الفودو وزنت (110 جرام).

كمية من مخدر الكوكايين وزنت (10 جرام).

عدد (1244) قرص مخدر.

فى مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط (12) متهم.

فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (11) متهم.

فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة : ضبط (273) دراجة نارية مخالفة.

فى مجال إعادة المركبات المُبلغ بسرقتها: ضبط متهمان أرشدا عن سيارة مُبلغ بسرقتها.

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (28371) مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال فحص السائقين: فحص (42) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة ، وتبين إيجابية (12) منهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.

حملة أمنية بالقليوبية .. لضبط العناصر الإجرامية والمحكوم عليهم الهاربين

وقام قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بتوجيه حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى إستهدفت دائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.. أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها الآتى:-

ضبط (4) قطع سلاح نارى وأبيض.

ضبط (8) قضايا إتجار فى المواد المخدرة .. ضُبط خلالها ( كمية من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة) .. بحوزة (9) متهمين .. لعدد 2 منهم معلومات جنائية.

تنفيذ (5264) حكم قضائى متنوع.

ضبط متهم هارب ومطلوب ضبطه وإحضاره فى قضايا مختلفة.

جهود قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية خلال 24 ساعة

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.. أبرزها الآتى:-

فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية : ضبط (2) قضية.

فى مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة: ضبط عدد (2) قضية.

فى مجال الأمن العام: ضبط عدد (32) قضية .

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (1417) مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (162) حكم قضائى متنوع.

فى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات: ضبط (2) قضية.

مواصلة الجهود الأمنية لتحقيق الأمن ومواجهة كافة أشكال الخروج عن القانون

إضطلعت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الإقتصادى، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال تلك الإدارات.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، من بينها الآتى:

الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات

قامت الإدارة بعدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات .. وأسفرت جهودها عن ضبط (3666) قضية متنوعة.

الإدارة العامة لشرطة الكهرباء

أسفرت جهود الإدارة عن ضبط (13874) قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد.

الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم

أسفرت جهود الإدارة عن ضبط (317) قضية فى عدة مجالات أبرزها "الضرائب العامة ، مخالفات الجمارك ، تحرى مدين لمصلحة الضرائب".

الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة

أسفرت جهود الإدارة عن ضبط (155) قضية متنوعة وضبط كافة المخالفات أبرزها (تأمين تنفيذ القرارات الإدارية – مخالفات مبانى – محلات بدون ترخيص).

الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة

أسفرت جهودها وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن، فى مجال متابعتها للأسواق عن ضبط (1308) قضية تموينية متنوعة أبرزها (غش غذائى، لحوم ومصنعاتها، أسماك، ثروة زراعية).

ضبط 19544 مخالفة مرورية متنوعة

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (19544) مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية:

(5014) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

(222) مخالفة السير بدون تراخيص.

(7) دراجات نارية مخالفة.

(38) مخالفة شروط التراخيص.

(31) مخالفة موقف عشوائى.

ضبط 6992 شخص لعدم الإلتزام بإرتداء الكمامات الواقية

فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الإحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة ، ومواجهة تداعيات إنتشار الفيروس.

وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير الإحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من إنتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة ، وكذا إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بإرتداء الكمامات الواقية .. فقد أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية ، خلال 24 ساعة عن الآتى:

ضبط عدد (6992) شخص لعدم إرتدائهم الكمامات الواقية ، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد (6965) شخص ، وإتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال (27) شخص لم يسددوا الغرامة المقررة.

تحرير (639) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق.

ضبط (134) قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة.. بإجمالى مضبوطات (680) أرجيلة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة .جارى إستمرار تلك الحملات، حرصاً على سلامة المواطنين.