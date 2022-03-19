على الدين هلال: الحرب العالمية الثالثة واردة.. وإذا حدثت ستحرق الأخضر واليابس

أكد الدكتور علي الدين هلال، وزير الشباب و الرياضة الأسبق، أن احتمالات حدوث حرب عالمية ثالثة واردة، لكن المؤشرات ترجح انها لن تحدث، لأنها إذا حدثت ستدمر العالم بأكمله، لافتا إلى أنه منذ اليوم الرابع لحرب روسيا وأوكرانيا تواصل البنتاجون مع وزارة الدفاع الروسية لمتابعة الموقف وتوضيح الأمور، وحتى الآن أعضاء حلف الناتو وأمريكا يؤكدون أنهم ليسوا طرفا في الحرب، وأمريكا رفضت تيسير طائرات من قواعد أمريكية تجاه أجواء أوكرانيا.

موقف أمريكا مازال صعبا نظرا لضغط روسيا

وأضاف علي الدين هلال ، خلال القاء كلمته بندوة «ألف باء سياسية» بجامعة عين شمس، بحضور الدكتور مصطفى الفقي ، مدير مكتبة الاسكندرية، وتحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، أن موقف أمريكا مازال صعبا نظرا لضغط روسيا و سيطرتها علي بيع الغاز لدول أوروبا، مضيفا أنه ليس من المرجح حدوث حرب عالمية ثالثة لأنها ستكون نووية وستحرق الأخضر واليابس.