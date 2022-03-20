حظك اليوم برج العذراء الأحد 20-3-2022 مهنيًا وعاطفيًا

حبه لتعلم الكثير من الأشياء الجديدة، وخوض المغامرات يجعل من مولود برج العذراء شخصية ناجحة جدًا، فلا يخشى تجربة الأشياء حتى وإن كانت هناك فرصة للخسارة، إذ يعتبر نتيجة تلك المغامرة مجرد درس له، كما أن لديه حسًا عاليًا من المسؤولية تجاه الأشياء المختلفة، ويسعى دائمًا لتعزيز المخزون العاطفي الموجود لديه، ويحرص على الإفصاح عن مشاعره للآخرين، ويسعى دائمًا للعثور على الخير لدى المحيطين به.

وتساعد الذاكرة القوية لدى مولود برج العذراء على التميز في عمله، فهو لا يقبل الوقوع في أخطاء على الإطلاق، كما لا يسامح الأشخاص الذين يقومون بإذائه، ويبحث مولود هذا البرج دائمًا عن الحظ اليومي الخاص به، لذلك نوضِّح من خلال هذا التقرير حظك اليوم برج العذراء على الصعيدين المهني والعاطفي، وفق خبيرة علم الفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الأسد على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني يعدك بمكاسب إذا راجعت جيدًا أهدافك، فقط لا تُغامر وانتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج العذراء على الصعيد العاطفي

انتبه لأقوالك ولا تتسرع في ردودك، وتأنى في إعطاء الوعود.

عيوب برج العذراء

ومن أبرز عيوب مولود برج العذراء اعتماده على العقل فقط في اتخاذ جميع القرارات التي تخص مستقبله وحياته الشخصية، كما أنه شخصية ناقدة بطبيعتها للمحيطين به، ولا يستطيع أن يمرر أفعالهم دون توجيه النقد لهم.