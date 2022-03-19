موعد حجز المرحلة الأولى من شقق «سكن مصر».. لمتوسطي الدخل

عقب انتهاء إجراءات سداد مقم دية الحجز، والتسجيل الإلكتروني، لحجز وحدات الإسكان المتوسط، التى أعلنت عنها وزارة الإسكان والمرافق، وصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، ضمن مشروعات «سكن مصر، دار مصر، جنة»، يتساءل عدد كبير من المواطنين متوسطي الدخل، عن الخطوة التالية، وهى اختيار الوحدة السكنية، وحجزها إلكترونيا عبر موقع صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، موعد وخطوات حجز المرحلة الأولى لشقق «سكن مصر»، وفقا لما صدر فى بيان سابق لوزارة الإسكان والمرافق، وصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري.

موعد حجز المرحلة الأولى من شقق «سكن مصر»

أعلن صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، عبر منشور على الصفحة الرسمية للصندوق، على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، أنه سيتم فتح باب حجز الوحدات السكنية، الجاهزة للتسليم الفوري، المطروحة ضمن إعلان المواطنين متوسطي الدخل، فى مشروع «سكن مصر» يومى 21 و22 مارس الجاري، وذلك عبر الموقع الإلكتروني، لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري.

على أن يكون موعد بدء الحجز، فى بداية اليوم الأول وهو 21 مارس الجاري، من الساعة التاسعة صباحا، وحتى اليوم الثانى 22 مارس، فى تمام الساعة الثانية عشر من منتصف الليل.

خطوات حجز المرحلة الأولى من شقق «سكن مصر»

1- زيارة الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

2- الضغط على حجز وحدات «سكن مصر».

3- الضغط على «دخول مستخدم حالي» وإدخال كافة البيانات.

4- الضغط على «طلباتي»، من أعلى الصفحة على اليسار.

5- الضغط على «حجز الوحدة» من الجدول الموجود به البيانات.

6- اختيار المشروع والمدينة المطلوب الحجز بها.

7- اختيار كود حجز الوحدة السكنية المطلوبة.

8- الضغط على اختيار، ثم تظهر رسالة «تم الاختيار بنجاح»، وتظهر بيانات الوحدة.