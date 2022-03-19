انطلاق أول ملتقى ثقافي ورياضي للطلاب الوافدين بجامعة طنطا

انطلقت اليوم السبت، فاعليات الملتقى الثقافي والرياضي الأول للطلاب الوافدين بجامعة طنطا، تحت رعاية الدكتور محمود ذكي، رئيس الجامعة، بحضور الدكتور محمد حسين، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور كمال عكاشة، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وعدد من عمداء ووكلاء الكليات، والدكتور محمود شكل، مدير المركز الرئيسي للعلاقات الدولية ورعاية الطلاب الوافدين، والدكتور مجدي وكوك، منسق عام الأنشطة الطلابية، ومحمد القصير، مدير عام رعاية الشباب، وذلك في إطار احتفالات جامعة طنطا بالبيوبيل الذهبي.

وأكد الدكتور محمد حسين، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أنه تنفيذاً لتوجيهات الدكتور محمود ذكي، رئيس الجامعة، أنه يتم تنفيذ خطة متكاملة لدعم الأنشطة للطلاب الوافدين، ودعم ورعاية الموهوبين في مختلف المجالات، موضحاً حرص الجامعة الدائم على إعداد الطلاب الوافدين علمياً ونفسياً وبدنياً، ودمجهم مع زملائهم المصريين بالجامعة.

دعم الطلاب الوافدين بكليات جامعة طنطا

وأشار الدكتور كمال عكاشة، نائب رئيس جامعة طنطا للدراسات العليا والبحوث، إلى أن الملتقى يسعى لدعم الطلاب الوافدين بمختلف كليات الجامعة، ويساهم فى تحقيق انتشار أوسع للجامعة على الساحة الإقليمية والدولية.

وأوضح الدكتور محمود شكل، مدير المركز الرئيسي للعلاقات الدولية ورعاية الطلاب الوافدين، أن فاعليات الملتقى تستمر خلال الفترة من 19 حتى 21 مارس الجاري، وتتضمن عروض رياضية، وإقامة دوري رياضي في ألعاب كرة القدم الخماسية، وكرة السلة، والكرة الطائرة، وتنس الطاولة، وكرة السرعة، واللياقة البدنية، ومصارعة الذراعين، كما يتضمن عروض تراثية للجاليات المشاركة، وتنظيم العديد من المسابقات في مجالات الرسم والفنون التشكيلية على مستوى الجامعة، والشعر والقصة والرواية والمقال، والمواهب في الغناء والعزف والإنشاد الديني، والتصوير الفوتوغرافي، والأفلام الوثائقية، إلى جانب ندوة تثقيفية حول التواصل بين الشعوب.

تبادل الثقافات بين مختلف الشعوب

وأشار الدكتور مجدي وكوك، منسق عام الأنشطة الطلابية بجامعة طنطا، إلى أن تنظيم هذا الملتقى يعكس اهتمام جامعة طنطا بالطلاب الوافدين، وحثهم وتشجيعهم على المشاركة في كافة الأنشطة الطلابية، لدورها الهام في تبادل الثقافات، وتوطيد أواصر العلاقات بين مختلف الشعوب، واكتشاف وتطوير مواهب الطلاب ودعم الإبداع لديهم.