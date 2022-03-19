إحالة المتهم بهتك عرض طفلته في المعصرة لمستشفى الأمراض العقلية

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، اليوم، بإحالة عاطل لإدانته بهتك عرض طفلته بالمعصرة، إلى مستشفى الأمراض العقلية.

وصدر الحكم في القضية برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي وعضوية المستشارين أيمن عبدالخالق، ومحمد أحمد صبري، وأمانة سر مجدي شكري وهاني شحاتة.

هتك عرض الطفلة

وجاء في أوراق القضية التي حملت رقم 3567 لسنة 2021 جنايات المعصرة، والمقيدة برقم 2246 لسنة 2020 كلي حلوان، قيام المتهم «طارق. ر. ع، 40 عاما، عاطل»، أنه في غضون شهري مايو ويوليو من عام 2021 بدائرة قسم شرطة المعصرة، بهتك عرض ابنته الطفلة «حبيبة»، بالقوة بأن استدرجها داخل مسكنه متجردا من ملابسه كاشفا عوراته، دافعا إياها بالقوة بزاوية الغرفة لجبرها على التجرد من ملابسها إلا أن استغاثتها ومناجاتها حالت دون ذلك.

وجاء في أقوال «رجب. ع، جد المجني عليها»، بأنه سمع استغاثة ومناجاة المجني عليها هرع رفقة شقيق المجني عليها للدلوف بالشقة محل حدوث الواقعة، فوجد المتهم عاريا متجردا من ملابسه كاشفا عوراته أمام ابنته فأصطحبهم لديوان الشرطة واتهم المتهم بالتعدي الجنسي على نجلته.

اعترافات الطفلة

وبعمل التحريات وجمع المعلومات، تبين صحة الواقعة وأن المجني عليها جاءت لديوان القسم بصحبة جدها للإبلاغ عن الواقعة، وقررت الطفلة في محضر الشرطة، أن المتهم هتك عرضها بعدما دلفت برفقته للشقة محل حدوث الواقعة، وقام بالتجرد من ملابسه كاشفا عوراته أمامها.

وثبت من مطالعة النيابة العامة، أن شهادة قيد المجني عليها المرفقة بالتحقيقات أنها تجاوزت 11 سنة ميلادية، ولم تبلغ الثامنة عشر سنة وقت حدوث الواقعة، وتم إخطار خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للأمومة والطفولة بالواقعة.