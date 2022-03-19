نجوى فؤاد: «أبويا غضب عليا بسبب الفن.. وعمي كان هيقتلني»

قالت الفنانة نجوى فؤاد، إنها انفصلت عن زوجها الأول الموسيقار الراحل أحمد فؤاد حسن بسبب عدم رغبتها في الإنجاب، موضحةً أنه دافع عنها ضد عمها الذي حاول قتلها.

وأضافت فؤاد، خلال حوارها مع الإعلامية ياسمين عز، مقدمة برنامج كلام الناس، على قناة MBC مصر: «اليوم ده كان كتب كتابنا الظهر في مصر القديمة، وكان خاله وواحد صحبه موجودين عشان يشهدوا على الزواج، ولما عمي جه، رد أحمد فؤاد حسن وقاله جيت متأخر دي مراتي، قام واخد بعضه ونازل».

وعن سر رغبة عمها في قتلها، قالت: «في الوقت ده، الفن والغناء كانوا عورة، وأهلي متدينين ومعندناش حد فنان، وأبويا كان نفسه أكمل دراستي ويجوزني، وكان عاوز يعمل عزوة، ولما اتجهت للفن غضب عليّ».

الفن تحول إلى شلل وأحزاب

وأكدت أنها لا تزال تعشق الفن، لكن الفن تحول إلى شلل وأحزاب، موضحةً: «زمان مكناش كده، اللي كان يصلح لدور كان لازم ياخده حتى لو مش صديق، وجوه العمل بيبقوا أحباب وأصحاب».

تواصل حسن يوسف وسمير صبري مع نجوى فؤاد

وأردفت أن الفنان حسن يوسف اتصل بها، وأكد لها أنه لم يتجاهلها، في إشارة إلى تصريحاتها التي أطلقتها منذ أيام قليلة، واشتكت فيها من تجاهل الوسط الفني لها: «قالي والله ما عندي تليفون ولا أنا ولا شمس البارودي»، وأشارت إلى اتصال الفنان سمير صبري بها، متابعة: «كلمني زغرطت في التليفون، وربنا يكمل شفاه، ميتعوضش، الوحيد اللي بيزور كل الفنانين ويقعد جنبهم».