نجوى فؤاد: أنا أول واحدة تغطي بطنها وهي بترقص وبصلي كل يوم في السيدة نفيسة

قالت الفنانة نجوى فؤاد، إنها تحب الراقصة الاستعراضية دينا، موضحةً: «ملهاش دعوة بحد، وتحب تتكلم عن الناس كلها حلو، ولها ستايل معين».

وأضافت فؤاد خلال حوارها، مع الإعلامية ياسمين عز، مقدمة برنامج كلام الناس، على قناة MBC مصر: «شايفة الأوكرانيات والأجنبيات بيرقصوا حلو، لكن لازم يبقى عليهم رقابة كبيرة.. لبسهم فاضح، كله مفتح وشبابيك».

نجوى فؤاد: أنا أول راقصة تغطي بطنها

وتابعت: «لازم حد يوجههم يلبسوا إزاي، لأنهم في بلد لها تقاليدها، عندهم الكلام ده عادي، لكن إحنا مش عادي.. أنا أول واحدة غطت بطنها وهي بترقص، أنا بصلي المغرب والعشاء في السيدة نفيسة كل يوم وساعات بفوت».

حسين بغربة في الوسط الفني لما دلال عبدالعزيز ماتت

كما تحدثت عن الفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز بكلمات مؤثرة، مؤكدة أنها كانت صديقة صدوقة: «كنت دايما ببعت لها رسايل الصبح على واتساب، وكان لها في حياتي كتير، ومكنتش حاسة بغربة في الوسط لما كانت عايشة.. ربنا يرحمها وسمير غانم ويخلي دنيا وإيمي، على اتصال بي دايما، وطلبت من كل واحدة فيهم تعزمنا على الفطار في يوم لوحده».

وأكدت: «دلال عبدالعزيز فاجئتنا بوفاتها، لم يكن أحد يتوقع ذلك، لكن نحمد الله دوما، وأتمنى من الله أن يتقبلها».

وأثنت على الراقصة فيفي عبده، قائلة: «هي كثيرة العطاء وزارتني، لكن بقت تقفل التليفونات بسبب وجع ضهرها، بحاول أتصل عليها ومبعرفش أوصلها، ودلوقتي ربنا يوفقها عندها شغل».