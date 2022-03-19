بريطانيا: انتصار روسيا في الحرب الأوكرانية يعني بدء عصر الترهيب

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم، إن انتصار روسيا في الحرب الأوكرانية من شأنه بدء عصر الترهيب، وفقا لما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية في نبأ عاجل.

الغرب يسعى لتقويض أسس النظام العالمي

وأكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أن الغرب يسعى لتقويض أسس النظام العالمي، والقضاء على روسيا والانتقال لمواجهة الصين.

وقالت وزارة الخارجية الصينية: «إذا واصل الناتو توسعه يقترب من موسكو، ويحاصر دولة كبرى، ما يترتب عليه تداعيات مروعة».

وأضافت أنه على الناتو، الالتزام بالامتناع عن التوسع شرقا.

أوكرانيا تتسلم دفعة صواريخ خلال أيام

وقال مسؤول أوكراني: «نتسلم دفعة من صواريخ ستينجر وجافلين المضادة للطيران والدروع خلال أيام».