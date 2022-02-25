تعرف على سر التقلبات الجوية: منخفض جوي مرفق بجهتين دافئة وباردة

تسببت حالة عدم استقرار الطقس في حيرة لدى المواطنين، خاصة بعد استمرار التقلبات على مدار الأيام الماضية، ما بين طقس صيفي ودرجات حرارة مرتفعة، رغم استمرار فصل الشتاء حتى 21 مارس، ثم تمر أيام قليلة يتحول بعدها الطقس إلى النقيض تماما، فتنخفض درجات الحرارة وتتساقط الأمطار وتنتشر الرياح العاصفة التي تجبر الجميع على العودة إلى الملابس الثقيلة مجددا.

جمال عبد الرحيم خبير مناخي: سبب التقلبات الجوية منخفض جوي

«البلاد تتعرض لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا مرفق بجبهتين، الأولى دافئة والثانية باردة ونطلق عليها نحن علميا، منخفض حركي يتحرك من الغرب للشرق وهذا طبيعي جدا، وسيحدث كثيرا الفترة القادمة، لأنها فترة انتقالية ما بين الشتاء والربيع، ووارد ارتفاع في درجات الحرارة يعقبه انخفاض في درجات الحرارة»، قالها جمال عبد الرحيم الخبير المناخي موضحا سر التقلبات الجوية واضطراب حالة الطقس.

واعتبر «جمال»، أن تقلب الأجواء أحيانا لا يقتصر على مناخ صيفي في بعض الأيام ومناخ شتوي في أيام أخرى، بل يكون هناك تقلبا للأجواء في اليوم ذاته، بمعنى أن هناك مناطق ترتفع فيها درجات الحرارة فهي تتميز بمناخ أقرب إلى الصيف بينما هناك مناطق أخرى تتميز بانخفاض درجات الحرارة في نفس اليوم:« المنخفض الجوي المرفق بجبهتين يجعل الطقس في جزء من الجمهورية تحت تأثير جبهة دافئة تعمل على ارتفاع درجة الحرارة، بينما في الجزء الغربي من البلاد يقع تحت تأثير الجبهة الباردة المصاحبة للمنخفض الجوي في نفس الوقت».

ممنوع تخفيف الملابس للأطفال لأن تقلب الأجواء مستمر حتى نهاية فصل الشتاء

وشرح «جمال»، فكرة التقلبات الجوية الحالية بقوله:«القاهرة والدلتا والصعيد تحت تأثير الجبهة الدافئة ومعها ترتفع درجة الحرارة بشكل ملحوظ، فعلى سبيل المثال درجة الحرارة يوم الأربعاء الماضي في القاهرة سجلت 26 درجة مئوية عظمي بينما كانت في الأقصر 29 درجة وذلك لأول مرة في فصل الشتاء، بينما الجزء الغربي من جمهورية مصر العربية كان تحت تأثير الموجة الباردة من المنخفض الجوي، والذي عمل على انخفاض درجة الحرارة وصلت إلى 14 درجة عظمى في مرسى مطروح».

وأضاف: «الدليل على تقلب الأجواء أن طقس الخميس شهد تغير كامل فالجبهة الباردة عملت على تساقط الأمطار أمس على المدن الساحلية مثل مناطق السلوم وسيدى براني، ومرسى مطروح، وبعد انخفاض درجات الحرارة حدث نشاط للرياح في القطاع الغربي من الجمهورية تسبب في إثارة الرمال والأتربة في عمق الصحراء الغربية ناحية الواحات البحرية، وتكاثرت السحب الركامية التي تساقطت منها أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق مختلفة ورافقها الرعد والبرق».

وتنبأ «جمال»، بالأجواء خلال الساعات المقبلة لافتا إلى اخفاض درجة الحرارة كثيرا اليوم وقد تصل العظمى إلى 16 درجة مئوية بالقاهرة:«نفس الأجواء ستسمر خلال اليوم، الدلتا ستكون تحت تأثير العواصف الرعدية، والأمطار ممكن تتساقط في القاهرة على هيئة أمطار خفيفة ومتوسطة أحيانا، ومن الممكن أن تمتد الأمطار إلى أجزاء من مدن القناة وشمال سيناء، لكن الصعيد ومدنه بمنأى تماما عن البرق والرعد والأمطار، أما يوم السبت فيسشهد استقرار فى الأجواء، وأهم نصيحة للمواطنين هي ممنوع تخفيف الملابس نهائيا خصوصا للأطفال لأن الجو غير مستقر».