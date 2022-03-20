«كييف»: انخفاض ملحوظ لطلعات المقاتلات الروسية في أجواء البلاد

أشارت وسائل إعلام اوكرانية، إلى انخفاض ملحوظ لطلعات المقاتلات الروسية في أجواء البلاد، وفقا لما ذكرته قناة «الربية» الإخبارية، فجر اليوم الأحد.

من جانبها، كشفت السلطات الفرنسية على لسان سفير باريس لدى أوكرانيا إتيان دي بونسن، أن عددا من الفرنسيين دخلوا البلاد للمشاركة في الأعمال القتالية، وقال على قناة «بي إف أم» الفرنسية، إنه وفقا لتقديرات البعثة الدبلوماسية، يمكن أن يكون قد تواجد أكثر من 1.7 ألف فرنسي في أوكرانيا، مشيرا إلى إخراج نحو 1.4 ألف منهم.