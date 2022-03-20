كورونا حول العالم: الإصابات تتجاوز 470 مليون حالة و6 ملايين وفاة

تخطت حصيلة إصابات فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» حول العالم، منذ ظهور الفيروس قبل عامين، حاجز 470 مليون حالة، بإجمالي إصابات 470 مليونا و94 ألفا و652 حالة، فيما وصل مجموع الوفيات إلى 6 ملايين و98 ألفا و227 حالة وفاة، بينما ارتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 400 مليون و490 ألف حالة.

الصين تسجل 1656 إصابة محلية العدوى و81 حالة وافدة

وفي الصين، سجلت السلطات الصحية، 1656 حالة إصابة محلية العدوى بالفيروس، أمس السبت، في البر الرئيس للبلاد.

وقالت «لجنة الصحة الوطنية» الصينية، في تقرير يومي، اليوم الأحد، إن 1191 حالة جرى تسجيلها في جيلين، و158 حالة في فوجيان، و51 حالة في شاندونج، و51 حالة في قوانجدونج، و39 حالة في لياونينج.

وأشارت اللجنة الصينية، إلى تسجيل 81 حالة وافدة مصابة بـ«كورونا»، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.

«بكين»: اكتمال الدراسات ما قبل السريرية لبعض اللقاحات

وحققت «بكين» تقدما إيجابيا في تطوير لقاحات أحادية ومتعددة التكافؤ ضد متحورات «أوميكرون»، وأوضح مسؤول في لجنة الصحة الوطنية «تشنج تشونج وي»، في مؤتمر صحفي، أمس السبت، أن الدراسات ما قبل السريرية لبعض اللقاحات اكتملت، مع تحقيق تقدم في تطبيقات التجارب السريرية، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.

من جانبها، أشارت مسؤولة بلجنة الصحة الوطنية الصينية، «جياو يا هوي»، في مؤتمر صحفي، أمس السبت، إلى أن ما يزيد على 95% من مرضى كورونا في التفشي الأخير للمرض يعانون من أعراض طفيفة أو حالات بدون أعراض.

وقالت«هوي»، إن أقل من 0.1% من المرضى حالتهم خطيرة، وأشارت إلى أن بعض المقاطعات شهدت ارتفاعا سريعا في عدد حالات الإصابة، جراء انتشار «أوميكرون».

ارتفاع وفيات كوريا الجنوبية إلى 12428 حالة

سجلت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، اليوم الأحد، 334708 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، من بينها 22 حالة من الخارج، و327 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 9 ملايين و373 ألفا و646 حالة، فيما وصلت الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 12428 حالة وفاة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية.