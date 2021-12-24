الحصاد السنوي للبيت الفني للمسرح لعام 2021.. 900 ليلة عرض جماهيري

وسط عدم الاستقرار العالمي بسبب جائحة كورونا وتطوراتها، والتي حبست أنفاس العالم طوال العام، واستمرار توقف المسارح والمهرجانات المسرحية حول العالم، أنتج البيت الفني للمسرح خلال عام 2021، الذي قارب على الانتهاء، 20 عرضا مسرحيا جديدا، بالإضافة إلى إعادة 43 عرضا مسرحيا نظرا لنجاحهم الجماهيري، حيث تجاوز عدد ليالي العرض إلى 900 ليلة عرض بحضور جماهيري وصل إلى 75 ألف مشاهد خلال العام بالقاهرة والإسكندرية، وما يزيد عن 150 ليلة عرض بـ 105 قرى وتوابعهم داخل العمق المصري، بحضور جماهيري تعدى الـ 150 ألف شخص.

بيت المسرح ينطلق للمحافظات مرتين خلال العام

ما يفوق الـ 400 ليلة عرض مسرحي كانت بالمحافظات المصرية داخل القرى والنجوع، في أماكن لم يصل إليها المسرح من قبل، وذلك من خلال انطلاقتين للقرى والمحافظات المصرية بعروض البيت الفني للمسرح، والتي استمرت 10 أشهر خلال عام 2021، برعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، وضمن مبادرة «حياة كريمة∙ برعاية رئيس الجمهورية، وذلك على النحو التالي:

الانطلاقة الأولى من فبراير إلى يونيو 2021:

عقب تخفيف الإجراءات الاحترازية التى أعلنها مجلس الوزراء، والتأكد من الحفاظ على سلامة الفرق والجمهور، وضع البيت الفني للمسرح خطة لتقديم 130 ليلة عرض بـ 14 محافظة، وهم «البحيرة، الغربية، بورسعيد، الإسماعيلية، قنا، سوهاج، أسيوط، المنيا، الأقصر، مرسى مطروح، بني سويف، البحر الأحمر، كفر الشيخ، الفيوم»، قدم بها 8 عروض مسرحية من إنتاج 7 فرق بالبيت الفني للمسرح، منهم عرضان للأطفال، خلال 4 أشهر فقط، بمشاركة 200 فنان، و35 فنيا، في 80 قرية مصرية، حيث قدمت العروض بالمراكز والقرى والنجوع، ما بين المسارح والساحات والمدارس، بالتنسيق مع مبادرة «حياة كريمة».

الانطلاقة الثانية من أغسطس 2021 إلى يناير 2022:

تضمنت الخطة تجوال 15 عرضا مسرحيا، بـ 20 محافظة، هم «بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، القليوبية، المنوفية، الغربية، الدقهلية، دمياط، كفر الشيخ، الشرقية، البحيرة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان»، داخل 200 قرية مصرية، بإجمالي 325 ليلة عرض، من ضمنهم 150 ليلة ضمن مبادرة «حياة كريمة» داخل 105 قرى.

فيما يلي تقرير بأعمال البيت الفني للمسرح طوال العام

أولا: العروض المسرحية

فرقة المسرح القومي

- إعادة تقديم عرض «المتفائل» بطنطا ضمن المواجهة والتجوال على مسرح المركز الثقافي بطنطا، وقصر ثقافة الفيوم بمحافظة الفيوم، خلال شهر مارس 2021.

- افتتاح سهرة مسرحية بعنوان «مصر أرض الأنبياء» على المسرح القومي بالعتبة، شهر أبريل.

- إعادة عرض «المتفائل» على المسرح القومي بالعتبة، شهر مايو.

- افتتاح عرض «ليلتكم سعيدة» على المسرح القومي بالعتبة، شهر يوليو.

- افتتاح العرض المسرحي «فى انتظار بابا» على خشبة المسرح القومي بالعتبة، شهر نوفمبر.

المسرح الكوميدي

- إعادة تقديم عرض «عيلة الفقرى»، على المسرح العائم الكبير بالمنيل، شهر يناير.

- إعادة عرض «عيلة الفقرى» بدمنهور بمحافظة البحيرة من عروض المواجهة والتجوال، شهر فبراير.

- إعادة تقديم عرض مسرحية «عيلة الفقرى» على المسرح العائم الكبير بالمنيل، شهر مارس.

- افتتاح عرض «حلم جميل» إنتاج فرقة المسرح الكوميدى على المسرح العائم الكبير بالمنيل، شهر أكتوبر.

المسرح الحديث

- إعادة العرض المسرحي «أبي تحت الشجرة» على مسرح السلام، شهر يناير.

- إعادة العرض المسرحي «قواعد العشق 40» على مسرح السلام، شهر مارس وأبريل.

- إعادة العرض المسرحي «رحلة سعيدة»، ضمن عروض المواجهة والتجوال على مسرح بيرم التونسى بالإسكندرية، وبمحافظة الإسماعيلية، شهر أبريل.

-إعادة العرض المسرحي «ولاد البلد»، خلال أشهر أبريل، بمحافظة أسيوط، وخلال شهر مايو، بمحافظتي البحيرة وكفر الشيخ، وخلال شهر أغسطس، بمحافظة الدقهلية خلال شهر سبتمبر، محافظتي بني سويف والفيوم خلال شهر أكتوبر، محافظة سوهاج خلال شهر نوفمبر، ومحافظة المنيا خلال شهر ديسمبر.

- تقديم العرض المسرحي «أمر تكليف» بمحافظات المنوفية، البحيرة، الشرقية، الغربية خلال أكتوبر، نوفمبر، ديسمبر.

مسرح الغد

- إعادة تقديم عرض «جنة هنا» إنتاج فرقة مسرح الغد على مسرح الغد بالعجوزة فى شهر يناير.

- تقديم عرض «جنة هنا» على مسرح أوبرا ملك برمسيس فى شهر فبراير.

-تقديم عرض «جنة هنا» فى محافظات كفرالشيخ، بورسعيد، البحيرة، ضمن مشروع المواجهة والتجوال فى شهر مارس.

- تقديم عرض «جنة هنا»، على مسرح ليسيه الحرية بالإسكندرية فى شهر أبريل.

- افتتاح عرض «صاحب مقام» على المسرح العائم الصغير بالمنيل بالتعاون مع مسرح الشباب فى شهر أبريل.

-إعادة تقديم عرض «صاحب مقام» على مسرح العائم بالمنيل فى شهر مايو.

- افتتاح عرض «طقوس العودة»، إنتاج فرقة مسرح الغد على مسرح الطليعة بالعتبة بقاعة صلاح عبدالصبور فى شهر مايو.

- إعادة تقديم عرض «صاحب مقام» فى محافظات الفيوم، بني سويف، البحيرة، ضمن مشروع المواجهة والتجوال فى شهر سبتمبر.

- تقديم عرض «طقوس العودة»، بمدينة السادات بمحافظة المنوفية ضمن مشروع المواجهة والتجوال فى شهر أكتوبر.

-إعادة تقديم عرض «طقوس العودة» على مسرح الطليعة بقاعة صلاح عبدالصبور فى شهر نوفمبر.

-إعادة تقديم عرض «صاحب مقام» على مسرح الطليعة بقاعة زكى طليمات فى شهر نوفمبر.

-تقديم عرض «طقوس العودة» فى محافظة أسيوط ضمن مشروع المواجهة والتجوال فى شهر نوفمبر.

-تقديم عرض «طقوس العودة» فى محافظة قنا ضمن مشروع المواجهة والتجوال فى شهرى نوفمبر وديسمبر .

-تقديم عرض «صاحب مقام» فى محافظة طنطا وكفر الشيخ ضمن مشروع المواجهة والتجوال فى شهر ديسمبر.

فرقة مسرح الطليعة

- إعادة تقديم عرض «ريسايكل» على مسرح الطليعة خلال أشهر يناير، فبراير، مارس.

- تقديم عرض «ريسايكل»، بمحافظة بورسعيد ضمن عروض المواجهة والتجوال، شهر مارس.

- إعادة تقديم عرض «الطوق والأسورة»، ببيت السحيمي، شهر مارس.

- افتتاح عرض «الصندوق» على قاعة زكي طليمات بمسرح الطليعة، أشهر مايو، يونيو، يوليو.

- إعادة تقديم عرض ريسايكل على على المسرح العائم الصغير بالمنيل ، مايو.

- افتتاح عرض «سيدة الفجر» على قاعة صلاح عبدالصبور بمسرح الطليعة، شهر يوليو

- افتتاح عرض «فريدة» على قاعة صلاح عبدالصبور بمسرح الطليعة، شهر أغسطس.

- افتتاح عرض «أحدب نوتردام» على قاعة زكي طليمات بمسرح الطليعة، شهر أغسطس.

- إعادة عرض «فريدة» على قاعة صلاح عبد الصبور بمسرح الطليعة، شهري سبتمبر، أكتوبر.

- إعادة عرض «أحدب نوتردام» على قاعة زكي طليمات بمسرح الطليعة، أشهر سبتمبر، أكتوبر، نوفمبر.

- تقديم عرض «الصندوق» بمحافظات الغربية، الشرقية، ضمن مشروع المواجهة والتجوال، شهر سبتمبر.

فرقة مسرح الشباب

- إعادة تقديم عرض «أفراح القبة» على المسرح العائم الصغير بالمنيل، شهر مارس

- افتتاح العرض المسرحي «Dogs» للمتميزين من الدفعة الرابعة من ورشة ابدأ حلمك على مسرح الجمهورية، شهر يونيو

- إعادة تقديم عرض «أفراح القبة» على المسرح العائم الصغير بالمنيل، شهر يوليو

- إعادة تقديم عرض «Dogs» على مسرح السلام بشارع قصر العيني، شهر يوليو

- افتتاح عرض «يا دعوة ما تمت» على مسرح ملك برمسيس، ضمن مبادرة المخرج المحترف، شهر نوفمبر

فرقة مسرح الإسكندرية

– إعادة تقديم عرض «لسه فاكر» على مسرح ليسية الحرية بالإسكندرية ضمن عروض مبادرة «المؤلف مصري»، شهر فبراير.

– إعادة تقديم عرض «حكايات الصياد وأمير البحار»، على مسرح بيرم التونسى بالإسكندرية ضمن مبادرة «المؤلف مصري»، شهر مارس

- إعادة تقديم عرض «خارج المجموع» ضمن مبادرة «المؤلف مصري» من إنتاج فرقة مسرح الإسكندرية تعرض على مسرح الطليعة بالعتبة، شهر مارس.

- إعادة تقديم عرض «ذهب الليل» ضمن عروض مبادرة «المؤلف مصري» على مسرح بيرم التونسى بالإسكندرية، شهر ابريل

- افتتاح عرض «قاع» مشروع تخرج الدفعة الأولى من ورشة نجوم المستقبل من إنتاج فرقة الاسكندرية علي مسرح ليسية الحرية، شهر مايو.

- إعادة تقديم «قاع» على مسرح ليسية الحرية بالشاطبي بالإسكندرية، شهر سبتمبر.

مسرح القاهرة للعرائس

1- إعادة العرض المسرحي «رحلة الزمن الجميل»، على مسرح القاهرة للعرائس، شهر فبراير.

2- إعادة العرض المسرحي «صحصح لما ينجح»، على مسرح القاهرة للعرائس، شهر مارس

3- تقديم العرض المسرحي «محطة مصر» بمحافظتي أسيوط، قنا، ضمن مشروع المواجهة والتجوال شهر مارس

4- إعادة العرض المسرحي «صحصح لما ينجح»، على مسرح القاهرة للعرائس، شهر أبريل

5- إعادة العرض المسرحي «الليلة الكبيرة» على مركز طلعت حرب الثقافي، شهر أبريل

6- إعادة العرض المسرحي «رحلة الزمن الجميل» على مسرح العرائس، شهر مايو.

7- افتتاح العرض المسرحي «نجوم من خشب»، على مسرح العرائس، شهر يوليو.

8- إعادة العرض المسرحي «نجوم من خشب»، على مسرح العرائس شهري أغسطس، سبتمبر.

9- إعادة العرض المسرحي «فركش لما يكش» على مسرح القاهرة للعرائس، شهري أكتوبر، نوفمبر.

المسرح القومي للأطفال

1- إعادة العرض المسرحي «زهرة اللوتس» على مسرح متروبول، شهر يناير

2- تقديم العرض المسرحي «حكايات الاراجوز» على قصر ثقافة سوهاج بمحافظة سوهاج، ضمن عروض مشروع المواجهة و التجوال ، شهر فبراير.

3- افتتاح العرض المسرحي «عايزين سلام» على مسرح متروبول ، شهر ابريل.

4- إعادة العرض المسرحي «القطط» على مسرح متروبول شهر مايو.

5- افتتاح العرض المسرحي «عفركوش» على مسرح متروبول ، شهر يوليو.

6- إعادة العرض المسرحي «عفركوش» على مسرح متروبول ، شهر سبتمبر.

7- إعادة العرض المسرحي «عفركوش» على مسرح متروبول ، شهري أكتوبر ، نوفمبر.

فرقة مسرح الشمس لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة :

1- إعادة عرض «ست الدنيا»، على المسرح العائم الصغير بالمنيل، شهري فبراير، مارس.

2- افتتاح عرض «حقول القراميط»، ضمن مشروع أحلام شتوية، مسرح الحديقة الدولية، شهر ابريل.

3- افتتاح عرض «ملك الشتاء» ،ضمن مشروع أحلام شتوية، مسرح الحديقة الدولية، شهر ابريل.

4- اعادة عرض «ليالي سيد درويش» على مسرح السلام، شهر مايو.

5- إعادة عرض «حقول القراميط»، ضمن مشروع أحلام شتوية، مسرح السلام، شهر مايو.

6- إعادة عرض «ملك الشتاء»، ضمن مشروع أحلام شتوية، مسرح السلام، شهر مايو.

7- افتتاح عرض «المهرج العجوز» ضمن مشروع أحلام شتوية، على مسرح الحديقة الدولية، شهر يونيو.

8- إعادة عرض «المهرج العجوز» ضمن مشروع أحلام شتوية، على مسرح الحديقة الدولية، شهر يوليو، أغسطس.

9- افتتاح عرض «سكر نبات»، على مسرح الحديقة الدولية، شهر أكتوبر.

10- تقديم عرض «ليالي سيد درويش» بمحافظة الاسماعيلية، بورسعيد ، ضمن الإنطلاقة الثانية لمشروع المواجهة و التجوال ، شهر نوفمبر.

فرقة مسرح الساحة:

عرض صحينا يا سينا ضمن عروض المواجهة و التجوال بمحافظتي الأقصر و أسوان ، شهري نوفمبر، ديسمبر

ثانيا :المشاركات بالمهرجانات

المهرجانات المحلية

المهرجان القومي للمسرح المصري الدورة الـ13: خلال آخر أيام عام 2020 وأول أسبوع في عام 2021 أقيمت الدورة الـ13 من المهرجان القومي للمسرح المصري، في موعد استثنائي بسبب الإجراءات الاحترازية في تلك التوقيت، شارك البيت الفني للمسرح خلالها ب 5 عروض مسرحية وهم المتفائل من إنتاج فرقة المسرح القومي، ظل الحكايات من إنتاج فرقة مسرح الغد، حريم النار من إنتاج فرقة مسرح الطليعة، عرضي أفراح القبة والبخيل من إنتاج فرقة مسرح الشباب، حصل البيت الفني للمسرح خلال هذه الدورة على 13 جائزة، منهم جائزة أفضل عرض لعرض «أفراح القبة»، كما حصل مخرج العرض يوسف المنصور على جائزة أفضل إخراج و أفضل درامتورج، وحصل عبد المنعم رياض على جائزة أفضل ممثل دور أول رجال، وجورج أشرف على جائزة أفضل دور ثاني رجال مناصفة ، وياسمين وافي على جائزة أفضل ممثلة صاعدة مناصفة عن نفس العرض، كما حصل عرض «المتفائل» من إنتاج فرقة المسرح القومي بالبيت الفني للمسرح على جائزة لجنة التحكيم الخاصة لسهر الصايغ، وأفضل أشعار لطارق علي، أفضل تصميم استعراضات لضياء شفيق، وجائزة أفضل موسيقى لهشام جبر.

كما شملت قائمة جوائز البيت الفني للمسرح أيضا جائزة أفضل مؤلف مناصفة لإبراهيم الحسيني، وجائزة أفضل تصميم أزياء لمحمد فتحي عن عرض «ظل الحكايات» من إنتاج فرقة مسرح الغد بالبيت الفني للمسرح، بالإضافة إلى جائزة أفضل ممثلة دور أول نساء لعايدة فهمي عن دورها في عرض «حريم النار» من إنتاج فرقة مسرح الطليعة بالبيت الفني للمسرح.

المهرجان القومي للمسرح المصري الدورة 14: خلال شهر سبتمبر الماضي عقدت الدورة الـ14 للمهرجان القومي للمسرح المصري، حيث شارك البيت الفني للمسرح ب 5 عروض وهم «جنة هنا» من إنتاج فرقة مسرح الغد، عرضي «فريدة» و«أحدب نوتردام» من إنتاج فرقة مسرح الطليعة، «Dogs» من إنتاج فرقة مسرح الشباب، و«قاع» من إنتاج فرقة مسرح الإسكندرية.

حصل البيت الفني للمسرح على جائزة أفضل ممثلة دول أول نساء لهالة سرور، أفضل مؤلفة صاعدة لصفاء البيلي كلاهما عن عرض «جنة هنا» من إنتاج فرقة مسرح الغد، وأفضل تصميم إضاءة لابراهيم الفرن عن عرض «قاع» من إنتاج فرقة مسرح الإسكندرية، أفضل تصميم ملابس لنعيمة عجمي عن عرض «أحدب نوتردام» من إنتاج فرقة مسرح الطليعة، أفضل ديكور لوليد جابر عن عرض «قاع» من إنتاج فرقة مسرح الإسكندرية، أفضل تأليف موسيقي لمحمد حسني، جائزة أفضل أشعار لمحمود جمال حديني، وجائزة أفضل استعراضات إلى ضياء شفيق جميعهم عن عرض «dogs»من إنتاج فرقة مسرح الشباب ، كما فاز العرض أيضا بجائزة أفضل دعايا لأحمد مجدي.

بالإضافة للجوائز رشحت عروض البيت الفني للمسرح لعدد من الجوائز منها جائزة أفضل إخراج لكمال عطية، جائزة أفضل ديكور لحمدي عطية ، أفضل ملابس لأميرة صابر جميعهم عن عرض dogs من إنتاج فرقة مسرح الشباب، ورشح أيضا لجائزة أفضل عرض ثاني عرض «قاع» من إنتاج فرقة مسرح الاسكندرية، وجائزة أفضل عرض «جنة هنا» من إنتاج فرقة مسرح الغد، أفضل أشعار محمود شومان عن عرض «جنة هنا» من إنتاج فرقة مسرح الغد، و جائزة أفضل دعاية لعمرو عبد الله عن عرض «فريدة» من إنتاج فرقة مسرح الطليعة.

المهرجانات الدولية

1- تقديم عرض «ذهب الليل» من إنتاج فرقة الاسكندرية بمكتبة الإسكندرية بمركز المؤتمرات بالقاعة الكبري ذلك ضمن مهرجان الصيف الدولي فى دورته الـ19،شهر أغسطس

2- تقديم عرض «ليلتكم سعيدة» من إنتاج فرقة المسرح القومي بأيام قرطاج المسرحية بتونس على هامش المهرجان خلال شهر ديسمبر.

3- فوز فيلم «احنا البهجة» بمهرجان زاكورا بالمغرب بجائزة أفضل فيلم ، شهر ديسمبر

رابعا: الورش الفنية

ورشة ابدأ حلمك «الدفعة الرابعة»: استكمالا لمشروع ورشة ابدأ حلمك بفرقة مسرح الشباب، تم تدشين الدفعة الرابعة من مشروع «ابدأ حلمك» والتي تضم 60 متدربا في المرحلة العمرية من 18 وحتى 35 عاما ويشرف عليها فنيا المخرجة عبير لطفي، يشترط اجتياز اختبارات القبول والمقابلة الشخصية إلى جانب الالتزام بالحضور طوال فترة التدريب التي تستمر 6 أشهر، يتم خلالها تعليم كافة فنون التمثيل والإخراج وغيرها من مهارات الارتجال و الكتابة - الغناء والموسيقى ، الأداء الحركي ، وتختتم بتقديم عرض مسرحي نتاج التدريب، تخرج حتى الان من ورشة ابدأ حلمك ما يفوق ال 250 متدرب.

ورشة ابدأ حلمك «الدفعة الأولى» بالإسكندرية: أعلنت فرقة مسرح الإسكندرية بالتعاون مع فرقة مسرح الشباب بالبيت الفني للمسرح عن الدفعة الأولى لورشة ابدأ حلمك بالمحافظة خلال شهر مارس الماضي ، يتم التدريب خلالها علي فنون التمثيل والأداء وتعليم المشاركين مهارات الارتجال، الكتابة، الأداء الصوتي والغناء المسرحي بجانب الرقص والأداء الحركي، بدراسة متواصلة تنتهي بتقديم عرض مسرحي كبير، بجانب ورشة إلاخراج وتتمثل في تطوير مهارات الإخراج المسرحي من خلال محاضرات خاصة في الإخراج تنتهي بتقديم مشروعات تخرج قصيرة من إخراجه بإشراف المخرج محمد مرسي مدير فرقة الاسكندرية، وصل عدد المقبولين بالورشة إلى 54 متدرب ضمن ورشة التمثيل ، و 10 متدربين ضمن ورشة الاخراج.

ورش فرقة مسرح الشمس: وهي مجموعة ورش في مختلف الفنون تقيمها فرقة مسرح الشمس لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة، في الرسم و الفنون التشكيلية والايقاع و التمثيل والعرائس القفازية والمسرح التفاعلي و الموسيقى و الغناء، وورش الحكي، تضمنت الورش ما يفوق ال 700 متدرب، منهم ورشة «تراسل» والتي تقوم على التأثيرات المتبادلة بين الحواس الانسانية المختلفة ، والتي ينتج عنها أعمالا تشكيلية لفناني فرقة الشمس من ذوي الاحتياجات الخاصة، بالاافة إلى الورش الدائمة بالفرقة «ورش التخاطب، التفاعل الاجتماعي، الرسم، التمثيل» و التي تقدم أسبوعيا بالفرقة، دربت الفرقة حتى الآن ما يفوق الـ 1500 متدرب، فوصل عدد الورشة خلال الـ3 سنوات الماضية إلى 20 ورشة، بالإضافة إلى الورش.

ورشة الحكي بمسرح الطليعة : بدأت الورشة خلال شهر أكتوبر الماضي تحت إشراف المدرب محمد عبد الفتاح «كالابالا»، يتم التدريب بها لمدة 3 أشهر، يرصد خلالها المتدربين حكايات عن الأماكن والناس بمنطقة وسط البلد وخاصة منطقة العتبة، وما يحيط بها من عمارة و فنون وشخصيات، وتنتهي الورشة بمجموعة من العروض نتاج الورشة.

ورشة مواهب مصر: هي ورشة تقيمها شعبة مواهب مصر التابعة لفرقة المسرح القومي للاطفال، أقامت الشعبة الدفعة الأولى من الورشة العام الماضي، واستقبلت 80 طفل، واستمرت حتى تقديم مشروع تخرج الورشة «عايزين سلام» والذي تم عرضه لموسم كامل بمسرح متروبول بنجاح جماهيري كبير، واستقبلت الورشة الدفعة الثانية من الأطفال المتدربين خلال شهر أكتوبر، وهم 80 طفل، والتي تستمر حتى شهر يونيو المقبل، جدير أطفال الورشة من الدفعة الأولى يشاركون حاليا ضمن العروض الاحترافية للفرقة.

خامسا : المبادرات

1- نادي مسرح الطليعة: يهدف إلى نشر الثقافة المسرحية، واكتشاف المواهب المسرحية وتنميتها ، واستقطاب المهتمين من الجمهور لممارسة انشطة مسرحية داخل الفرقة منها لقاءات دورية مع رواد المسرح ونجومه، و برامج تدريبية ينفذها «ستوديو الطليعة ».

2- مبادرة المخرج المحترف: وهي مبادرة تقدمت بها فرقة مسرح الشباب، تحت رعاية ودعم من الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة ، الهادفة إلى إنتاج 10 عروض مسرحية لعشر مخرجين شباب لإنتاج أعمالهم الإحترافية الأولى على مسرح الدولة.

3- أحلام شتوية: وهو مشروع لفرقة مسرح الشمس لدمج ذوي الجاحتياجات الخاصة يضم 6 عروض مسرحية باستخدام أسلوب الفيلي-مسرح، والذي يقوم على المزج ما بين المشاهد السينمائية والمشاهد المسرحية الحية، حيث تم عمل الأفلام من لوحات أطفال فرقة الشمس و التي يصل عددهم إلى 1800 لوحة، باستخدام تقنيات التحريك.

سادسا: التعاون مع قطاعات الوزارة المختلفة

استمرارا للتعاون الدائم مع قطاعات و أنشطة الوزارة المختلفة، منهم

- استضاف البيت الفني هذا العام متمثلا أستضافة عروض مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي في دورته 28 الإستثنائية خلال شهر ديسمبر الجاري، وسط اجراءات احترازية شديدة لضمان سلامة جميع الحضور، كما تستضيف المسارح التابعة للبيت الفني للمسرح فعاليات المهرجان القومي للمسرح المصري في دوراته ال 13، 14.

- تعاون مشترك بين فرقة مسرح الشمس لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة وقطاع المتاحف التابع للمجلس الأعلى للآثار بوزارة السياحة والمتمثل في الإدارة العامة للتربية المتحفية، وذلك بهدف تنظيم زيارات مجانية للمتاحف المختلفة لفناني الشمس، بالإضافة إلى تقديم عروض مسرحية وورش فنية داخل المتاحف من تنظيم الفرقة، حيث نظمت الفرقة 3 زيارات أسبوعية، لـ 3 متاحف على مستوى الجمهورية، يصل عدد الزائرين بالزيارة الواحدة إلى 35 زائر.

- احتفاء باليوم العالمي للغة الاشارة، احتفت الفرقة بهذا اليوم بعدد من الفعاليات بالتعاون مع مركز الطفل للحضارة و الابداع، حيث قدمت الفرقة عرض «ملك الشتاء» بالاضافة إلى ورش الفنون التشكيلية.

- تعاون و مشاركات فرقة مسرح الشمس باحتفالية «إحنا البهجة» شاركت الفرقة بتقديم عروضها وورشها ضمن فعاليات محلية منها معرض القاهرة الدولي للكتاب، معرض فيصل للكتاب، معرض مدينتي للكتاب، الملتقى الدولي لذوي الاحتياجات الخاصة «بكرة أحلى»، صندوق الأمم المتحدة لشئون السكان «حفل موسيقي غنائي وعرض انتيكا»، المشاركة بملتقى أولادنا، والحصول على جائزة أفضل عرض ضمن 7 مشاركات من دول أفرو آسيوية، مشاركة فناني فرقة الشمس ضمن « قادرون باختلاف» تحت رعاية رئاسة الجمهورية، وفعاليات دولية منها الملتقى العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة بالمغرب، المشاركة بفيلم «احنا البهجة» بمهرجان زاكورا بالمغرب.

سابعا: تطوير البنية التحتية وافتتاح «ليسيه الحرية»

يستمر البيت الفني للمسرح في تطوير وصيانة مسارحه المختلفة بالقاهرة و الأسكندرية، حيث خلال هذا العام بدأت أعمال الصيانة الخاصة بمسارح بيرم التونسي بالاسكندرية، مسرح الغد بالعجوزة، مسرح ميامي بشارع طلعت حرب، بالإضافة إلى أعمال تطوير الورش المركزية و المخازن، كما تستمر أعمال البناء لمسرح مصر، و الذي من المقرر افتتاحه خلال العام المقبل.