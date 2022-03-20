استقرار سعر الدولار اليوم الأحد 20-3-2022 في مصر

استقر سعر الدولار، اليوم الأحد 20 - 3-2022 في مصر، في بداية التعاملات اليومية للبنوك بالرغم من تذبذبه عالميا بسبب الحرب الروسية الأوكرانية مقابل العملات الرئيسية، لتواصل العملة الأمريكية استقرارها أمام الجنيه، منذ بداية العام الجاري، دون أي زيادة.

أعلى سعر لبيع الدولار الأمريكي

وتصدر بنك الأهلي الكويتي (بيريوس)، البنوك التي تبيع الدولار الأمريكي بأعلى قيمة بسعر 15.68 جنيه، و15.74 جنيه للشراء، وسجّلت العملة الأمريكية مقابل الجنيه نحو 15.67 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع في بنوك التعمير والإسكان والإمارات دبي الوطني والأهلي المتحد.

تختلف أسعار بيع وشراء العملة الأمريكية من بنك لآخر، إذ سجل الدولار في المصرف المتحد سعر 15.76 جنيه للبيع مقابل 15.66 جنيه للشراء، وسعر 15.76 جنيه للبيع مقابل 15.66 جنيه للشراء في البنك العقاري المصري العربي.

ووصل سعر الدولار في بنك البركة إلى 15.76 جنيه للبيع، وفي بنك كريدي أجريكول بيع الدولار بسعر 15.66 جنيه مقابل 15.67 جنيه للشراء، فيما بيعت العملة الأمريكية في البنك العربي الأفريقي الدولي بـ15.76 جنيه، مقابل 15.66 جنيه للشراء، وفي بنك الإسكندرية بلغ سعر الدولار 15.76 جنيه للبيع، مقابل 15.66 جنيه للشراء.

سعر الجنيه أمام العملات غير المدعومة بالبنوك

فيما واصل الجنيه المصري ارتفاعاته أمام عدد من العملات غير مدعومة في البنوك المختلفة، ليباع الجنيه مقابل الريال اليمني بسعر 0.063 جنيه، الجنيه السوداني يباع بسعر 0.035 جنيه، الليرة اللبنانية تباع بسعر 0.010 جنيه، وبيعت هريفينا الأوكرانية أمام الجنيه المصري بسعر0.535 جنيه، كما بيع الروبل الروسي، بسعر 0.148 جنيه.

واستقر الجنيه أمام عدد من العملات اليوم الأحد 20-3-2022، من بينها الليرة التركية، التي بيعت بسعر 1.067 جنيه مقابل الجنيه المصري، والدولار النيوزيلندي بسعر 10.631جنيه، فيما سجل الدولار الأمريكي في البنك الأهلي سعر 15.74 جنيه للبيع، مقابل 15.64 جنيه للشراء.