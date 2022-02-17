الغموض يحاصر رخصة «السجائر الجديدة».. و«شعبة الدخان»: لا نعلم مصيرها

تزايدت حالة الغموض بشأن موقف رخصة السجائر الجديدة التي تم طرحها من جانب هيئة التنمية الصناعية وإغلاق باب التقدم للمنافسة عليها يوم 23 يناير الماضي.

وقال إبراهيم الإمبابي، رئيس شعبة الدخان والسجائر باتحاد الصناعات، إنّ الشعبة لم يتم إبلاغها بأي قرارات جديدة بشأن موقف رخصة السجائر، ولم تتوصل لأي إفادة حول ما إذا كانت هيئة التنمية الصناعية مستمرة في إجراءات الرخصة أم تم إلغائها، مضيفا لـ«الوطن»: «لم نتلق أي مخاطبات رسمية بشأن الرخصة، ولا نعلم مصيرها وموقفها حتى الآن».

وأبدى «الإمبابي»، اندهاشه في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، من عدم الإعلان عن الشركة الفائزة بالرخصة حتى الآن، رغم مرور نحو شهر تقريبا من إغلاق المزايدة، وقال إن سوق التبغ والسجائر لا يعلم أي شيء عن الأمر، نتيجة عدم الإعلان عن نتيجة المزايدة حتى الآن.

الخوف من الاحتكار يدفع شركات السجائر الأجنبية للانسحاب

وفي ديسمبر الماضي، أعلنت أغلب شركات السجائر الأجنبية العاملة في مصر الانسحاب من المنافسة على الرخصة، وقالت شركات «جابان توباكو» و«بريتيش أمريكان توباكو»، و«المنصور الدولية»، إن شروط الرخصة تتسبب في «خلق حالة شبه احتكارية بسوق السجائر، ما يقيد المنافسة الحرة ويعيق الاستثمار بشكل عادل وحر في إطار من الشفافية والنزاهة»، وأرسلت الشركات مذكرة إلى مجلس الوزراء تفيد بموقفها وأسبابه.

طرح كراسة شروط رخصة السجائر الجديدة مارس 2021

وبدأت رخصة السجائر الجديدة في الخروج إلى النور في مارس 2021، حين أعلنت الحكومة ممثلة في هيئة التنمية الصناعية، للمرة الأولى، عن طرح كراسة شروط من أجل منح رخصة لإنتاج السجائر بأنواعها، لكن أغلب شركات السجائر الأجنبية اعترضت على الاشتراطات وتحفظت عليها، وهو ما دفع هيئة التنمية الصناعية لتأجيل الطرح إلى أغسطس الماضي، تم أعادت في نوفمبر طرح كراسة شروط محدثة، لكنها لم تتضمن تغييرات كبيرة، وهو ما دفع الشركات للانسحاب نهائيا من المنافسة على الرخصة.