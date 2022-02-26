خطوات الحصول على نتيجة تظلمات تكافل وكرامة 2022 بالرقم القومي.. تعد من أكثر عمليات البحث التي يشهدها محرك البحث العالمي «جوجل»، خلال هذه الساعات، حيث يبحث عدد كبير من المواطنين المتقدمين بعمل تظلمات تكافل وكرامة 2022، عن خطوات الحصول على النتيجة بالرقم القومي.

وخصصت وزارة التضامن الاجتماعي، موقعا إلكترونيا يتمكن من خلاله المواطنون من تقديم طلبات التظلم.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، خطوات الحصول على نتيجة تظلمات تكافل وكرامة 2022 بالرقم القومي، وفقا لما صدر عن وزارة التضامن الاجتماعي.

خطوات الحصول على نتيجة تظلمات تكافل وكرامة 2022 بالرقم القومي

1- تبدأ خطوات الحصول على نتيجة تظلمات تكافل وكرامة 2022 بالرقم القومي، بالدخول على الموقع الإلكتروني المخصص لبرنامج تكافل وكرامة، من خلال هذا الرابط.

2 - اكتب الرقم القومي الخاص بك، والمكون من 14 رقما، وذلك داخل الخانة المخصصة له، والتي ستظهر لك فور زيارة الموقع.

3- عقب كتابة الرقم القومي، اضغط على خيار «استعلام».

4 - عقب الضغط على «استعلام»، ستظهر على الفور صفحة جديدة، سوف يتعرف من خلالها المواطن على نتيجة الاستعلام، وتشمل البيانات التالية:

- المحافظة.

- الإدارة الاجتماعية.

- الوحدة الاجتماعية المسجل بها.

- الرقم القومي.

- رقم بطاقة تكافل أو كرامة الخاصة بالمواطن الذي تقدم بالاستعلام عبر الموقع الإلكترونى.

- نوع البطاقة للمواطن، سواء تكافل أو كرامة.

- حالة البطاقة الحالية: سواء «إيقاف» أو «تجميد» أو «سارية».

وفى حالة أن تكون بطاقة تكافل وكرامة فى حالة الإيقاف أو التجميد، سوف يتم ذكر الأسباب في حالة إذا كانت حالة البطاقة الإيقاف أو التجميد، عبر الموقع الإلكتروني.

أما فى حالة أن البطاقة حالتها سارية، فسوف يتم توضيح تفاصيل المبلغ المستحق للمواطن المتقدم للاستعلام عن نتيجة التظلم، عبر الموقع الإلكتروني، المخصص من قبل وزارة التضامن الاجتماعي للاستعلام.