الصحة تكشف أهمية الحصول على الجرعة الكاملة من لقاح كورونا

جددت وزارة الصحة والسكان مناشدنها للمواطنين بشأن الحصول على الجرعة الثانية من لقاح كورونا، لافتة إلى أن الحصول على تلك الجرعة لم يعد مرتبطًا برسالة تأكيدية من وزارة الصحة والسكان بمكان معين، ولكن يمكن الحصول عليها من أي مركز لتلقي لقاح كورونا.

وقالت الوزارة، في منشور توعوي، إن عدد المواطنين الحاصلين على الجرعة الكاملة وصل إلى أكثر من 35 مليون مواطن، مشيرة إلى أهمية الحصول على الجرعة الكاملة للحصول على مناعة كاملة.

تشخيص فيروس كورونا خلال 15 دقيقة فقط

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن الوزارة استطاعت خلال العامين الماضين أن تكون أكثر قدرة على تشخيص فيروس كورونا خلال 15 دقيقة فقط بواسطة الفحوصات السريعة.

وأوضح أن الدولة المصرية استطاعت توفير العديد من العلاجات لفيروس كورونا، وآخرها أدوية تُعطى عن طريق الفم لمنع تدهور الحالات، مشيرًا إلى توفير علاج المضادات وحيدة النسلية لمنع الإصابة لمنخفضي المناعة.

وأكد عبدالغفار أن الوزارة أصبحت لديها قدرة عالية على رصد المتحورات من خلال التسلسل الجيني، كما نجحت في رفع الوعي المجتمعي بطرق الوقاية من الإصابة بالأمراض التنفسية الفيروسية، وكيفية تجنبها.

وقدَّم عبدالغفار الشكر لأعضاء الفريق الصحي، وقال «الجيش الأبيض قدَّم من أعضاء الفريق الصحي كنزًا لا ينفذ من التضحيات في مواجهة جائحة فيروس كورونا»، مطالبًا المواطنين بأهمية الالتزام التام باتباع الإجراءات الاحترازية كارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعى والمداومة على غسيل اليدين، والبعد عن الزحام وعدم التكدس للحفاظ على استقرار المنحنى الوبائي.

وطمأن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة المواطنين بشأن الوضع الوبائي لفيروس كورونا من حيث الإصابات والوفيات، وقال إن المنحنى يشهد انخفاضًا ملحوظًًا وغير مسبوق في إصابات كورونا، ولابد من المحافظة وعدم التهاون، والاستمرار في اتباع الإجراءات الإاحترازية اللازمة وحجز اللقاح، من خلال موقع تسجيل لقاح كورونا التابع لوزارة الصحة المصرية.