توفيق عكاشة يكشف أسباب زواجه من حياة الدرديري.. «واقفة جنبي»

تصدر اسم الإعلامي توفيق عكاشة التريند على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد الأزمات التي تعرض لها، خلال الأيام القليلة الماضية، من كشف سر زواجه من حياة الدرديري، وتعرض لأزمة مالية.

وكشف الإعلامي، منذ أيام قليلة، عن تعرضه لأزمة مالية، عبر صفحته الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وعرض مجموعة ملاعق وشوك لتناول الطعام للبيع، بقيمة تصل إلى 20 ألف جنيه قائلًا: «للبيع طقم معلقة وشوكة وسكينة كامل، ألباكا ألماني، لم يستعمل، قاعد في البيت بلا عمل وعارض كمان فرسة عربية للبيع والعملية نايمة خالص، وأمي باعت دهب من دهبها علشان تستطيع العيش».

توفيق عكاشة: لم أعرض الملاعق والشوك للبيع بسبب حكم نفقة طليقتي

وأضاف توفيق عكاشة، في تصريحات خاصة سابقة لـ«الوطن»، أنه عرض الملاعق والشوك للبيع ليس بسبب الحكم عليه في دعوى النفقة المتجمدة التي وصلت قيمتها إلى 180 ألف جنيه، لكنه بسبب الأزمة المالية التي يمر بها.

توفيق عكاشة يكشف سبب زواجه من حياة الدرديري

وأثار الجدل توفيق عكاشة خلال الساعات القليلة الماضية، بسبب كشفه أسباب زواجه من حياة الدرديري، قائلًا: «حياة وقفت جنبي وقفة رجالة رغم غلق قناتي وعدم وجود مصدر رزق آخر لي، وهي إنسانة طيبة وجدعة جدًا، ورفضت أن أكتب لها مؤخرًا إطلاقًا».

وتابع: «بييجي عليا أيام ببقى مش معايا تمن علبة السجاير، حاجة محزنة الصراحة، ومع ذلك هي متحملة وماقالتش كلمة حتى تضايقني بيها».

آخر ظهور إعلامي لتوفيق عكاشة

يذكر أن آخر ظهور إعلامي لتوفيق عكاشة كان في برنامج «مصراليوم»، الذي كان يذاع على شاشة قناة «الحياة»، منذ أكثر من عامين.