ماكينة ري تنهي حياة مزارع داخل أرضه في سوهاج: «بسبب الشال»

شهد مركز سوهاج، مصرع مزارع، إثر قيامه بتشغيل ماكينة ري بأرضه الزراعية، والتص جزء من «شال» كان يرتديه حول رقبته، بماكينة الري، ما نتج عنه اختناقه واصطدامه بها، ثم وفاته، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى سوهاج الجامعي.

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مركز سوهاج، يفيد بورود إشارة من مستشفى سوهاج الجامعي بوصول «رجب. م. ع. ا. إ»، 55 عاما، مزارع، ويقيم بناحية الشيخ مكرم، دائرة المركز «جثة هامدة»، ووجود آثار سحجة شبه دائرية حول الرقبة.

«شال» الضحية تسبب في وفاته

وبسؤال نجله «محمد ر م ع ا»، 25 عامًا، عامل، ويقيم بذات الناحية قرر بأنه أثناء قيام والده بتشغيل ماكينة ري بأرضه الزراعية «التف شال كان يرتديه حول رقبته» على جزء من ماكينة الري، ونفى الشبهة الجنائية.

هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بوجود كسور متفرقة بالجسم، وأن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية، ولا توجد شبهة جنائية، وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك.