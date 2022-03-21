حظك اليوم برج الأسد الاثنين 21-3-2022 مهنيًا وعاطفيًا

يحظى مولود برج الأسد بالكثير من الصداقات في حياته فهو من الأشخاص الذين يتركون بصمة المرح والفكاهة في الأجواء التي يتواجدون بها، كما يحرصون دائمًا على التواصل مع الآخرين؛ فيشعر هذا المولود عادةً بقيمته بين المحيطين به إذ يعطيه هذا إحساسًا كبيرًا بالتفاخر واحترام الذات.

دائمًا ما يحب مولود هذا البرج أن يكون في دور القيادة، سواء كان ذلك في عمله أو في حياته الشخصية أو في علاقته العاطفية والعائلية، ويبحث دائمًا عن الحظ اليومي الخاص به، لذلك نوضِّح من خلال تقرير حظك اليوم برج الأسد كل مواصفات البرج على الصعيد المهني والعاطفي، وفق ما ذكرته خبيرة علم الفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الأسد على الصعيد المهني

وتقول خبيرة الأبراج على الجانب المهني والعملي لمولود برج الأسد، أن الوضع الفلكي ضاغط وعليك أن تستدعي خبرات الماضي لإيجاد حلول جذرية لمشاكل عالقة، وانتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الأسد على الصعيد العاطفي

وعاطفيا وعائليا، القمر في وضع معاكس وقد يسبب لك خلافا وعليك أن تكون أكثر تفهما ومرونة.. حاول أن تقوم بواجبك حتى وإن كان ضد إرادتك.

المال وبرج الأسد

لا يشكل إنفاق المال صعوبة لدى أصحاب ومواليد برج الأسد، إلا أنهم ينفقونه بشكل أقل مسؤولية من مواليد الأبراج الأخرى فهم يتميزون بالسخاء الكبير للغاية، كما يُعتقد أنهم قد يقدمون المساعدة المالية لأصدقائهم، ودعمهم في الأوقات السيئة والحرجة، لهذا تجدهم محببين لدى المحيطين بهم.