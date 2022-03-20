حظك اليوم برج الحوت الأحد 20-3-2022 مهنيا وعاطفيا

الرومانسية الشديد من أكثر الصفات المعروفة عن برج الحوت، فهم شخصيات عاطفية من الطراز الأول، فغالبًا ما تتحكم فيهم مشاعرهم وميولهم ولكنهم بمجرد الشعور بالخذلان أو بالكذب فأنهم يرحلون بصمت ويفضلون الاكتئاب دون أن يشعر بهم أي شخص آخر، فهم دائمًا ما يضعون كرامتهم فوق كل شيء.

البعض من مواليد برج الحوت يتابعون بشغف حركة الأبراج والفلك وتأثيرها على حياتهم، لذلك يقدم موقع «الوطن» لأصحاب هذا البرج والمهتمين، حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي والعائلي، وفق توقعات خبيرة الأبراج عبير فؤاد، التي جاءت كالآتي:

حظك اليوم برج الحوت مهنيًا

على الصعيد المهني، تؤكد خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، إن حظك اليوم لمواليد برج الحوت القمر في المنزل الثامن ما يدفعهم اليوم لتنمية المدخرات والتخطيط لمستقبلهم، ويساعدهم ذلك على تحمل مسئولياتهم.

حظك اليوم برج الحوت عاطفيًا

وأضافت «فؤاد» أنه على المستوى العاطفي والعائلي، فأن مولود برج الحوت اليوم، يكون الشمس وعطارد في برجك يعدانك بأوقات اجتماعية وعاطفية جيدة.

صفات مواليد برج الحوت

يعرف عن مواليد برج الحوت أنهم من الشخصيات الكسولة، التي تفضل أن تقضي معظم يومها بالعيش في خيالاتها الذهبية، كما أن لهم تفكيرا مختلفا، فهم غالبًا ينجحون في الأعمال الإبداعية التي تحتاج تفكير خارج الصندوق، لذلك ينجحون في العمل الفني، مثل الرسم، وتصميم المنازل والديكور، والتمثيل والموسيقي.