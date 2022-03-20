حظك اليوم برج الأسد الأحد 20-3-2022 مهنيًا وعاطفيًا

الأمور العائلية ليست أول ما يفكر فيه مولود برج الأسد، بسبب حبه للاستقلال عن العائلة حين تسنح الفرصة، ويحرص دائمًا على التواصل مع الآخرين؛ إذ يعطيه ذلك إحساسًا كبيرًا باحترام الذات، وبالرغم من ذلك، فهم يواجه صعوبة شديدة في الحصول على أصدقاء مقربين، ويفخر صاحب هذا البرج دائمًا بنفسه، ما يجعل المحيطين به يعتقدون أنه مغرور، ولكن في الحقيقة فما هذه إلا ثقة شديدة بالنفس.

صدقه الشديد مع المحيطين به يجعل منه شخصية وفيَّة للأصدقاء، ودائمًا ما يحب مولود هذا البرج أن يكون في دور القيادة، سواء كان ذلك في عمله أو في حياته الشخصية أو في علاقته العاطفية، ويبحث دائمًا عن الحظ اليومي الخاص به، لذلك نوضِّح من خلال هذا التقرير حظك اليوم برج الأسد على الصعيد المهني والصعيد العاطفي، وفق خبيرة علم الفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الأسد على الصعيد المهني

القمر في منزل العلاقات، ورغم الضغوط مهما كنت مشغولاً تنجح في توطيد صلتك بالجميع، فقط انتبه لحقوقك ولا تغامر.

حظك اليوم برج الأسد على الصعيد العاطفي

تجد راحتك وسط الأخوة والأحباب ويطلب الجميع تواجدك معهم.

عيوب برج الأسد

تتمثل عيوب برج الأسد في حبه للسيطرة على الموجودين حول، كما أنه لا يتقبل الانتقاد من أحد، حتى وإن كان قريبًا منه بشكل كبير، كما أن لديه كبرياء يجعل منه شخصية عنيدة كثيرًا.