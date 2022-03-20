حظك اليوم برج الدلو الأحد 20-3-2022 مهنيًا وعاطفيًا

يتميز رجل برج الدلو بالجاذبية المفرطة، التي تجعله محط أنظار الآخرين بمجرد الدخول إلى المكان، فهو من الشخصيات التي يصعب تغير معتقداتها، كما أنه يعتمد على عقله والمنطق طوال الوقت، لكنه يتميز بالمرح والشخصية اللطيفة، والتي تعتبر من أهم طرق التواصل معه.

البعض من مواليد برج الدلو يتابعون بشغف حركة الأبراج والفلك وتأثيرها على حياتهم، لذلك يقدم «الوطن» لأصحاب هذا البرج والمهتمين، حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي والعائلي، وفق توقعات خبير الأبراج عبير فؤاد، والتي جاءت كالآتي:

حظك اليوم برج الدلو مهنيًا

على الصعيد المهني، تؤكد خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، إن حظك اليوم لمواليد برج الدلو أفضل أيام، القمر في منزل الحظ يخدم اليوم نشاطاتك الفكرية ويحفز حركتك وتميزك.

حظك اليوم برج الدلو عاطفيًا

وتضيف «فؤاد» أن المستوى العاطفي والعائلي لمواليد برج الدلو اليوم، تجمعك أوقات حلوة مع الأحباب والأصدقاء، وإذا كنت خاليًا قد تعيش مغامرة عاطفية أو تنشغل بتجربة جديدة تسعدك.

صفات برج الدلو

من أبرز ما يُعرف عن برج الدلو، أنه من الشخصيات الوفية، فهو لا يدخل في أي علاقة بسهولة، بل يحاول كثيرًا التفكير والتأني، لكن بمجرد الارتباط فإنه يكون ملتزمًا، إذ يرفض تغير العلاقات أو أن يكون مستهترًا، ومع ذلك فأسوأ من الصفات هذا البرج هو الكتمان الشديد، فهو يرفض التحدث عن ما يضايقه أو يجعله حزينًا ويتوقع من الآخرين معرفته بأنفسهم.