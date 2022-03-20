حظك اليوم برج القوس الأحد 20-3-2022 مهنيا وعاطفيا

من أفضل الأصدقاء الذين قد يتخذهم البعض، مواليد برج القوس؛ فهو شخصية اجتماعية مرحة محبة للحياة والمزاح والفكاهة، كما أنه يبحث عما هو غير معلوم، لكنه يرفض الكتمان والغموض أو الكذب، وإذا شعر بهذا فأنه يترك الأمر ولا يتراجع عن قراراه مهما حدث.

البعض من مواليد برج القوس يتابعون بشغف حركة الأبراج والفلك وتأثيرها على حياتهم، لذلك يقدم «الوطن» لأصحاب هذا البرج والمهتمين، حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي والعائلي، وفق توقعات خبير الأبراج عبير فؤاد، اليوم، التي جاءت كالآتي:

حظك اليوم برج القوس مهنيًا

على الصعيد المهني، تؤكد خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، إن حظك اليوم لمواليد برج القوس يكون القمر في منزل المشروعات، ما يمدك بروح ابتكارية وتحرك مشروعاتك بصورة إيجابية.

حظك اليوم برج القوس عاطفيًا

وأضافت «فؤاد»، أنه على المستوى العاطفي والعائلي، فأن مواليد برج القوس اليوم، يعانون من التشوش، ويميلون اليوم للانفتاح على العالم من حولك وتعيش مشاعر إيجابية.

رجل برج القوس

على الرغم من أن رجل برج القوس ليس شريكا مثاليا، إلا أنه يمتلك من الصفات ما يجعل الكثيرات ينجذبن إليه؛ منها أنه منفتح العقل، كما أنه يمتلك قلبا كبيرا قادرا على احتواء الطرف الآخر مهما كانت شخصيته، كما أنه كريم وسخي ويحب العيش برفاهية سواء لنفسه أو لمن يحب.