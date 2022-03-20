«جهود المؤرخين المسيحيين» كتاب جديد عن سلسلة تاريخ المصريين

صدر حديثا عن الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي، من سلسلة تاريخ المصريين، كتاب بعنوان «جهود المؤرخين المسيحيين في مصر الإسلامية من القرن الأول إلى القرن السابع الهجري»، للدكتور محمد عبد الخالق عبد المولى.

تفاصيل كتاب «جهود المؤرخين المسيحيين في مصر»

ينقسم الكتاب إلى ثمانية فصول وخاتمة، يعالج الفصل الأول المنابع الأولى لمدرسة مصر التاريخية المسيحية. ويدور الفصل الثاني حول المؤرخ المسيحي يوحنا النقيوسي. وفي الفصل الثالث ترجمة لحياة المؤرخ سعيد بن بطريق وتعريف بأهم مؤلفاته. ويأتي الفصل الرابع بعنوان مؤرخو بطاركة الكنيسة المصرية.

ويدور الفصل الخامس، حول ابن مماتي من حيث نسبه وأسرته وسماته الشخصية وتعريف بكتابه قوانين الدواوين. أما الفصل السادس أبو المكارم بن جرجس وكتابه تاريخ الكنائس والأديرة. فيما يترجم الفصل السابع لحياة أبو شاكر بن الراهب وتاريخه العام. وأخيرا الفصل الثامن بعنوان المكين جرجس بن العميد وكتابه تاريخ المسلمين.

ختام فعاليات معرض داندي مول للكتاب

واختتمت الهيئة المصرية العامة للكتاب أمس 19 مارس، معرض داندي مول الأول للكتاب الذي تنظمه الهيئة بالتعاون مع مؤسسة داندى ميجا مول، وافتتحته الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة يوم 8 مارس الحالي بالمركز التجاري، كباكورة للتعاون بين المؤسسات الحكومية والأهلية في مجال تنظيم معارض الكتاب في مواقع مختلفة.

شهد معرض داندي مول الأول للكتاب العديد من الفعاليات التي تستهدف الكبار والصغار والتي لاقت تفاعلا كبيرا من زوار المعرض ومن بينها: ورش حكي تفاعلي بالأصوات والحركات، وحكي للعرائس، ورشة ثورة الألوان بالإضافة إلى ورشة كيف تصنع فانوس رمضان من خيوط المكرمية.

كما تضمن برنامج الطفل العديد من الأنشطة المتميزة لتنمية مدارك الطفل وإكسابه الوعي بأهمية الثقافة والفنون ومن بينها ورشة الرسم بالموسيقى، واصنع هدية لماما بمناسبة الاحتفال بأعياد الأمومة، المسرح المحمول وورش تنمية المهارات الفنية كورشة فن الاورجامي والرسم والتلوين والتشكيل والصلصال.