ختام معرض داندي مول الأول للكتاب اليوم.. تعاون بين الثقافة والمؤسسات الأهلية

تختتم الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج على مساء اليوم 19 مارس، معرض داندي مول الأول للكتاب الذي تنظمه الهيئة بالتعاون مع مؤسسة داندى ميجا مول ، والذي افتتحه الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة يوم 8 مارس الجاري بالمركز التجاري، كأول شكل من أشكال التعاون بين المؤسسات الرسمية والأهلية في مجال معارض الكتاب.

وشارك في المعرض 20 دار نشر، وقطاعات وزارة الثقافة من بينها هيئة قصور الثقافة، ودار الكتب والوثائق القومية دار المعارف، مبادرة «ثقافتك كتابك» التي تضم العديد من العناوين صادرة عن دور النشر وقطاعات الوزارة ولا يتجاوز سعر الإصدار فيها 20 جنيها، كما جرى تقديم أنشطة للطفل، واحتفالات فنية متنوعة وحفلات لمناقضة وتوقيع الكتب.

وزارة الثقافة تجهز لمعرض فيصل الرمضاني للكتاب

وقدمت وزارة الثقافة ضمن المعرض المذكور مجموعة متنوعة من الفعاليات الفنية من بينها فقرات من السيرك القومي التابع للبيت الفني للفنون الشعبية، وعرض الليلة الكبيرة من إنتاج مسرح العرائس التابع للبيت الفني للمسرح، وحفلات فنية لفرقة النيل للآلآت الشعبية وغيرها من الأنشطة.

التوسع في الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني

ويأتي المعرض تنفيذا لتوجهات الدولة بالتوسع في الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني، وخطة وزارة الثقافة لإقامة معارض الكتاب في مختلف أنحاء الجمهورية، من أجل تعظيم مستهدفات الدولة التنويرية وبناء الأجيال الجديدة على أسس من الوعي، من خلال حث المواطنين ورواد المعرض على القراءة والعمل على توفير الكتب بأسعار مخفضة.

في سياق آخر تجهز وزارة الثقافة للدورة العاشرة من معرض فيصل الرمضاني للكتاب، والذي تنطلق فعالياته في الفترة من 11 إلى 21 رمضان لسنة 1443 هجرية، وذلك في أرض الهيئة بشارع فيصل بالجيزة، ويتضمن معرض فيصل العديد من الفعاليات الثقافية الفنية المتنوعة والمصاحبة للمعرض ومن بينها أنشطة تفاعلية مخصصة للأطفال، منها ورش صلصال ومسرح ورسم وتلوين، على أن تستمر الفعاليات يوميا من الساعة 8 مساءً حتى 12 منتصف ليلا، ليتناسب مع مواعيد شهر رمضان.