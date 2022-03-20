الغرف التجارية عن أسعار السلع: ثبات في «الجملة» وتراجع ملحوظ في «التجزئة»

مجهودات مكثفة من كافة جهات الدولة لضخ مستمر للسلع بأسعار مخفضة .الدقهلية والمنيا ودمياط و الغربية وجنوب سيناء وأسوان تفتتح أبواب اهلا رمضان بتخفيضات كبيرة و تجارية القاهرة تفتح باب الاشتراك لـ 9 منافذ بأنحاء المحافظة.

أعلن المهندس إبراهيم محمود العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة التجارية عن افتتاح الغرف التجارية بمحافظات الدقهلية والمنيا ودمياط والغربية وجنوب سيناء وأسوان منافذ جديدة لمعرض أهلا رمضان لتصل بذلك عدد الغرف التجارية المشاركة بافتتاح معارض إقليمية الي 12 غرفة تجارية بالمحافظات ومن المنتظر انضمام محافظات جديدة للمشاركة خلال الأيام المقبلة بتخفيضات تتراوح بين 15 و 35 % عن أسعار الأسواق لاستقبال شهر رمضان المبارك بتوفير سلعي كافي لاحتياجات المواطنين في كافة أنحاء الجمهورية مشيرا الي بدء غرفة القاهرة التجارية في تلقي طلبات التجار للمشاركة في المنافذ المقرر افتتاحها بمحافظة القاهرة والتي تقدر بحوالي 9 منافذ في مختلف الأحياء الشعبية و الأكثر كثافة في المحافظة حيث قررت الغرفة افتتاح منافذ في مناطق في الحي السابع أمام محكمة مدينة نصر – مدينة السلام امام حديقة السادات بجوار مستشفي السلام – ميدان باب الشعرية –حي التبين داخل مركز شباب التبين – حي طره شرق أول مدخل شق الثعبان – حي الشرابية – مركز شباب المعصرة – مركز شباب حلوان الجديدة بحلوان – مركز شباب الأندلس بحي المرج , علي أن يفتتح الاتحاد العام للغرف التجارية مقرا كبيرا لمعرض اهلا رمضان بمدينة نصر نهاية الأسبوع الجاري . وحول تقرير لجنة متابعة الأسواق التابع للاتحاد العام للغرف التجارية لرصد حركة أسعار وتوافر السلع اليوم.

أوضح العربي أن الأسواق قد استجابت خلال الأيام الماضية للجهود المشتركة بين القطاعين العام و الخاص للسيطرة علي الارتفاعات في أسعار العديد من السلع , حيث شهدت أسواق الجملة اليوم بين انخفاضا وثباتا في أسعار مختلف أنواع الخضروات والفاكهة بينما شهدت أسواق التجزئة انخفاضات متتالية مع زيادة كمية المعروض في المنافذ الخاصة بكافة الجهات الحكومية ( منافذ وزارة التموين والتجارة الداخلية – منافذ جمعيتي – منافذ البيع لوزارة الزراعة – منافذ أمان التابعة لوزارة الداخلية – منافذ وطنية التابع لجهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة ) والتي ساهمت بشكل مباشر في خفض أسعار كافة السلع وتوفير كافة احتياجات الأسواق بتخفيضات كبيرة وصلت الي 60% عن أسعار الأسابيع الماضية .وأشاد العربي بالقرارات الحكومية لضمان عدم وجود أي ارتفاع في الأسعار واحتواء تقلبات الأسعار بالأسواق العالمية بحزمة إجراءات استثنائية تساهم بشكل سريع ومباشر في تراجع الأسعار في الأسواق المحلية كما أشاد بالدور الهام الذي تلعبه الغرف التجارية بالمحافظات من مراقبة يومية لحركة الأسعار ومعدلات سحب السلع للتأكد من عدم وجود أي نقص في كافة السلع وما قررته تلك الغرف من إطلاق حملات متنقلة استعدادا لبداية شهر رمضان المكرم بتوفير كافة السلع لكافة النقاط النائية بمختلف المحافظات .وأشار العربي الي أن لجان المتابعة باتحاد الغرف التجارية ترصد حركة التغيرات التي تشهدها الأسواق من حيث حجم و توزيع وسعر كافة السلع وتقوم بتحليل تلك البيانات ومقارنتها بالمتغيرات العالمية لوضع تصورات مستقبلية لحركة الأسواق و المتغيرات السعرية التي قد تؤثر علي الأسواق المحلية , كما تراقب المتغيرات التي تشهدها كافة المحافظات علي مستوي الجمهورية و ما تعده الغرف التجارية بالمحافظات و تقارير الجهات الحكومية و الاحصائية التي تراقب متغيرات الأسعار في كافة الأسواق.

وكشفت تقارير لجان متابعة الأسواق وأسواق الجملة اليوم عن أسعار الخضروات والفاكهة حيث يسجل البرتقال البلدي 2 إلى 3.5 جنيه والبرتقال السكري 2 إلى 4 جنيه ، والبرتقال أبو سرة 2.5 إلى 6.5 جنيه ، واليوسفي 2.5 إلى 6 جنيهات ، والتفاح الأمريكي 19 إلى 23 جنيها , الجوافة تسجل 4 إلى 8 جنيهات , والفراولة 7 إلى 9 جنيهات والكانتلوب 4 إلى 8 جنيهات وتراجع سعر كيلو الموز البلدي لتتراوح بين 5 الي 8 جنيهات .وحول اسعار الخضروات استقر سعر الطماطم اليوم عند اسعار الأسبوع الماضي وتراجع سعر البطاطس لتتراوح بين 2.5 جنيه و4 جنيهات , البصل بين 2.5 و2.75 جنيه , الكوسة بين 4 الي 6 جنيهات , تراجع سعر الفاصوليا يتراوح بين 13 و 20 جنيها , واستقر سعر الملوخية بين 2.5 و3.5 جنيه بينما من المتوقع انخفاض الأسعار مع بداية جمع محصول العروة الصيفية .وحول اسعار الأسماك والمأكولات البحرية استقرت معظم الأسعار علي أساس أسبوعي ويتراوح سعر كيلو السمك البلطي ، خلال تعاملات اليوم الأحد، في سوق الجملة بالعبور، بين 26 و29 جنيها , والبلطي الأسواني بين 19 و 39 ، ويتراوح سعر كيلو الجمبري بين 85 و300 جنيه للحجم الصغير والمتوسط والكبير

وتراوح سعر كيلو الفيليه البلطي بين 30 جنيها و 120 جنيهات، استقر سعر السبيط والكالماري بين 110 جنيهات و 170 جنيها.

بينما شهدت أسواق التجزئة انخفاضات متتالية علي مدار الأيام الماضية في أسعار الدواجن البيضاء و بيض المائدة و اللحوم مع الضخ المستمر لتلك السلع في المنافذ الحكومية التابعة للحكومة .