إنجاز 82% من أعمال مدرسة شبرا ملس للغات بـ9.5 مليون جنيه بالغربية

أعلنت محافظة الغربية، الانتهاء من 82% من أعمال تنفيذ مدرسة شبراملس الرسمية لغات، ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بإجمالي تكلفة 9.5 مليون جنيه، فضلا عن الانتهاء من تنفيذ 88% من أعمال بناء مجمع الخدمات الحكومية، بتفهنا العزب، بتكلفة إجمالية 10 ملايين جنيه.

599 ألف مستفيد من مشروعات حياة كريمة بالغربية

وتنفذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتطوير قرى الريف المصري، بمحافظة الغربية، بواقع 9 وحدات محلية، بالتوزيع على 54 قرية، بعدد 88 تابعًا، ليصل إجمالي عدد المستفيدين بها إلى 599 ألف مواطن، بإجمالي عدد مشاريع 765، بتكلفة إجمالية تصل إلى 4 مليارات جنيه.

كما انتهت المبادرة من 43% من أعمال بناء وحدة طب الأسرة بقرية نهطاي، وتنفيذ 12% من أعمال مد وتدعيم الكابلات الضوئية لخطوط التليفون الأرضي، والإنترنت، بقرية كفر الدغايدة، فضلًا عن انهاء 95% من أعمال رفع كفاءة وحدة طب الأسرة بقرية كفر أبري، بالإضافة إلى الانتهاء من أعمال توسيع ورفع كفاءة مدرسة سنباط الثانوية المشتركة، بنسبة 100% تحت أشراف هيئة الأبنية التعليمية، وتسليمها.

كما انتهت محافظة الغربية، من أعمال إحلال وتجديد كوبري مصرف حانوت، بالوحدة المحلية حانوت، تحت إشراف جهاز تعمير الساحل الشمالي، بتكلفة 2.5 مليون جنيه، بالإضافة إلى إنجاز 91% من أعمال مجمع الخدمات الزراعية والبيطرية.

ضم 4 مراكز جديدة بالغربية لمبادرة حياة كريمة

وكان الدكتورة طارق رحمي، محافظ الغربية، أعلن وضع 4 مراكز جديدة في الغربية على خريطة «حياة كريمة»، وهي كفر الزيات، قطور، بسيون والمحلة الكبرى، للالتحاق بقطار التنمية والتعمير بحياة كريمة، بعد صدور الموافقة على انضمامهم للمرحلة الجديدة من المبادرة، لتطوير قرى الريف المصري لتنعم بذلك 32 وحدة محلية، 125 قرية و752 عزبة وتابعًا بالتنمية الشاملة في كافة القطاعات.

وأكد «رحمي» على أهمية هذه المبادرة التنموية الشاملة في تحسين حياة مواطني القرى الأكثر احتياجًا، كونها لا تقتصر فقط على تنفيذ مشروعات التنمية والبنية التحتية، وإنما تتضمن توفير وخلق فرص عمل داخل المجتمعات المحلية وتحقيق التمكين الاقتصادي وكذلك تنمية الإنسان عن طريق القوافل المختلفة التي يتم تنفيذها فهذا المشروع الضخم، الذي يعد بحق مشروع القرن فى مصر، ما كان ليتحقق إلا بالإرادة السياسية القوية للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، الذي يقود هذا الجهد التنموي الضخم من أجل تحسين مستوى الحياة لملايين المواطنين بقرى مصر.