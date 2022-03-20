قوافل «حياة كريمة» الطبية تجوب 7 محافظات اليوم: الكشف والعلاج مجانا

إطلاق القوافل الطبية للمناطق البعيدة المهمشة طوال فترات عمل مبادرة حياة كريمة بالقرى الفقيرة والمهمشة كان أمرًا فارقاً مع المواطنين من أجل تقديم الخدمات الصحية المختلفة، آخرها توقيع بروتوكول تعاون مشترك مع المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية للتخفيف عن كاهل المواطن المصري.

ونص البروتوكول على تقديم المستشفيات الجامعية والوحدات الصحية جميع أوجه الرعاية الطبية للحالات التي ستحولها المؤسسة لها بالمجان لصالح المواطن المصري الأولى بالرعاية، إذ أعلنت «الصحة» أنَّه وفقاً لهذا البروتوكول يتمّ تهيئة وتجهيز الوحدات الصحية ومراكز السموم ومراكز علاج الإدمان ومستشفى طب المسنين ومستشفى صحة المرأة والطفل، ووحدة علاج الأمراض الجينية ومركز التميز ومعهد بحوث أمراض العيون من أجل خدمة المواطنين.

خريطة انتشار القوافل الطبية المجانية بالمحافظات

تقدم القوافل الطبية ضمن «حياة كريمة» خدماتها بشكل مجاني من الكشف الطبي وصرف العلاج مع الالتزام بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا، وتغطي القوافل المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية بجميع محافظات الجمهورية.

وقالت وزارة الصحة في بيان لها إنَّه سيتمّ إطلاق 7 قوافل طبية، تستمر حتى اليوم الأحد، في مناطق: كفر عبود أبشوي بمحافظة الفيوم، ومنشأة همام مركز البدري بمحافظة أسيوط، والصفيين مركز كفر شكر بمحافظة القليوبية، ونجع عبدالعزيز مركز البياضة بمحافظة الأقصر، ووحدة صحة الأسرة بالحمراوين مركز القصير بمحافظة البحر الأحمر، والأبعادية مركز الحامول بمحافظة كفر الشيخ، ونزة الهيش مركز جهينة بمحافظة سوهاج.

العلاج على نفقة الدولة أو التأمين الصحي

وذكرت وزارة الصحة أنَّه يتمّ توقيع الكشف الطبي على المواطنين والعلاج ضمن القوافل الطبية بالمجان، منوهة إلى أنَّه في حالة استدعاء الحالات لإجراء العمليات الجراحية، تحول من قبل أطباء القوافل إلى أقرب المستشفيات لاستصدار قرارات من المجالس الطبية وإجراء الجراحات اللازمة والعلاج على نفقة الدولة أو التأمين الصحي، على أن تضم القوافل تخصصات: نساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، الباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، وخدمات الأشعة والتحاليل ضمن خطة الوزارة لتوعية المواطنين وفحصهم للكشف عن الأمراض المزمنة.

فلم يغب محور الصحة عن محاور عمل «حياة كريمة» في القرى الأكثر احتياجاً على مستوى مصر، إذ تتعاون المبادرة مع الجهات المسئولة وفي مقدمتها وزارة الصحة بهدف تحسين مستوى الخدمة الصحية في القرى وتقديم خدمات مجانية للأهالي تشمل الكشف وإجراء عمليات جراحية ومنح أجهزة تعويضية.